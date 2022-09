La Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) celebró el encuentro de este martes con la secretaría de Comercio de la Nación para resolver el conflicto por el faltante de figuritas del Mundial de Qatar 2022 en los comercios barriales. Los vendedores denunciaron que Panini privilegió la distribución por otros canales de venta frente a la alta demanda. Ambas partes realizaron propuestas para normalizar el flujo de paquetes esta semana.

“Celebramos y alentamos que el Estado esté presente convocando a empresas y kiosqueros. Hay desabastecimiento a nivel nacional. Millones de pesos están circulando en el país y se la están llevando los monopolios. Cuando una institución popular reclama, hay intereses económicos que van a interceder para que no llegue a las clases trabajadoras a precios oficiales”, dijo por AM750 Néstor Palacios, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros.

Luego, desde UKRA añadieron que "hay distribución, pero no llega a los kioscos, se quedan en intermedios. Les ofrecimos nuevos distribuidores para que podamos acceder al valor oficial. Esperamos que se pueda solucionar el problema, porque es un producto estacional y de alta demanda”.

La respuesta a la oposición

Palacios también le contestó a la oposición, que tras conocerse la noticia del encuentro entre kiosqueros y la empresa productora del álbum con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, salieron al cruce del Gobierno e ironizaron sobre la instancia de mediación.

Entre los mensajes destacados está, por ejemplo, el del diputado radical Martín Tetaz: “Por Dios chicos, ¿soluciones de qué? Es una campaña de marketing. El negocio de la empresa es que todos llenen el álbum justo antes de que termine el mundial”.

Otros, ya en un tono más efervescente, como el diputado Waldo Wolf, señalaron: “La inflación corre a 3 dígitos anual y la preocupación del Gobierno son las figuritas del mundial. Pero el odio, la violencia y coso”. O el libertario José Luis Espert, que sobre tuit de la secretaría de Comercio, comentó: “Cierren ese antro”.

Desde UKRA no dejaron pasar este comentario y respondieron haciendo un poco de memoria: “El Estado se hizo cargo, convocó al diálogo. Eso lo ponemos en valor. No fue así con el Gobierno anterior, que no lo hizo cuando teníamos 28 mil kioscos quebrados”.