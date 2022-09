"Que noche inolvidable, otra certeza de que el tiempo siempre está a favor", escribió este miércoles en sus redes sociales la actriz Cecilia Roth en respuesta a la dedicatoria que Fito Páez le hizo anoche en el primero de los ocho shows en el Movistar Arena, por la gira aniversario de los 30 años de "El amor después del amor". "Cero melancolía. Pasado y futuro de la mano", agregó la ex pareja y musa del músico.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, Fito le dedicó a Roth, que estuvo presente en el show en la primera fila, "Un vestido y una amor", canción con la cual años atrás le declaró su amor. Roth y Páez estuvieron casados entre 1992 y 2001, y son padres de Martín.

Anoche, el músico compartió dos videos en sus historias de Instagram: en una se lo ve tocando la canción en el piano y a Roth escuchándolo sonriente entre el público. Y en otro cuando se acerca a darle un ramo de flores, tanto a ella como a Fabiana Cantilo, quien también compartió escenario con él.

"Recibir flores y después entender que la magia existe cada tanto. Atentxs que aparece sin tocar la puerta", añadió Roth con otro video que subió a su cuenta de Twitter.



La actriz tuvo un rol protagónico en la creación de El amor después del amor, disco del que participaron músicos como Charly García, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Ulises Butrón, Celeste Carballo, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, entre muchos otros.

“Esta canción – contó Páez en 2012 durante un concierto por los 20 años del álbum – surgió una noche, cuando yo no tenía ni 30 años. Estaba en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Ella quería que me fuera”. Esa noche, en 1991, Fito se sentó en el piano de Ariel Rot y compuso Un vestido y un amor.



“Yo recuerdo cómo fue grabado, cómo fue ensayado. Yo juntaba margaritas del mantel”, contó entre risas la propia Roth en una entrevista con AM750. “Grabó los demos en José Ignacio, me acuerdo de todo. Es más, tengo algunas primeras letras, manuscritos, de varios temas, sin corregir, con la letra de araña que tiene Fito. Tengo Tumbas de la gloria y Creo, las escribía en mis agendas”, rememoró la actriz en aquel entonces.

Premios Latin Grammys: las nominaciones de Fito Páez

Fito Páez, quien inició anoche en el Movistar Arena la serie de ocho recitales por los 30 años de "El amor después del amor", recibió tres nominaciones en la 23a edición de los premios Latin Grammys que se realizará el 17 de noviembre en Las Vegas.

El rosarino fue nominado en las categorías "Mejor canción de rock", por "Lo mejor de nuestras vidas"; a "Mejor álbum de pop/rock", por "Los años salvajes"; y a "Mejor canción de pop/rock" por "Babel", junto a Carlos Vives.

