La pelea entre el entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, y el ex presidente del club Marcelo Tinelli no parece tener retorno. Después del incidente del fin de semana, cuando el técnico se cruzó con unos plateístas y los instó a que los reclamos se lo hicieran al empresario televisivo, ahora el DT explicó las razones de su enojo y tildó de "cobarde" al ahora ex dirigente, que le envió una carta documento por sus dichos del domingo.

En una rueda de prensa en el playón del club, Insúa profundizó sobre la polémica que se instaló el pasado domingo tras la viralización de un video en el que insultaba y acusaba de ladrón a Tinelli en medio de un entredicho con unos hinchas de la platea. En su relato, el DT desligó al club de su "problema personal" con Tinelli, a quien tildó de "cobarde" por un hecho que involucró a su familia en el pasado.

En primer lugar, Insúa quiso desligar al club del "problema personal, pelea o como quieran llamarlo" que tiene con el expresidente del Ciclón. "Acá, San Lorenzo no tiene nada que ver. Es un problema entre dos particulares", insistió el exvolante en varios tramos de la rueda de prensa en la que confirmó que recibió la citación judicial para una mediación con Tinelli, quien le inició acciones legales horas después de la difusión del video en el que Insúa lo acusa de "robarse todo" del club.



Durante su exposición, Insúa no nombró en ningún momento a Tinelli y siempre lo trató como "esta persona" o como el "expresidente" que estuvo "de licencia en forma permanente".



"Con esa persona no quiere tener ninguna relación. No tengo una buena opinión de él como individuo. Creo que es de cobarde cuando dirimís un problema personal y le haces daño a un hijo", expresó Insúa, que dejó en claro que su pelea con Tinelli fue porque cuando estaba en la dirigencia dejó libre a Robertino y Rodrigo, los hijos futbolistas de Insúa, por un rencilla personal. "No tuvo el coraje para resolverlo conmigo. Cuando hay un conflicto hay que resolverlo entre adultos", remarcó.

El DT también expresó su malestar por la manera en la que se difundió ese video, ya que se trató de una filmación desde un celular y sin su consentimiento. "Cuando quiero dar mis opiniones me encargo de hacerlas públicas y elijo el lugar y el momento. Yo nunca opiné de su función en la Liga (Profesional) ni en la mesa del hambre", apuntó Insúa, que dejó una puerta abierta a un posible diálogo con Tinelli pero subrayó que "siempre" estarán "en veredas opuestas".