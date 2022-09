El sector de la indumentaria firmó un acuerdo en la Secretaría de Comercio por el cual "se compromete voluntariamente a mantener hasta el 1 de diciembre los precios de la ropa existentes al 5 de septiembre de 2022, garantizando un abastecimiento razonable al mercado". Además, el convenio dispone que a partir del 1 de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial.

El entendimiento fue rubricado en el Ministerio de Economía por el secretario de Comercio, Matías Tombolini, junto con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y empresas afines. El compromiso de precios por ahora abarca a 60 de las marcas más reconocidas (y caras) del mercado.



Con la medida, el Gobierno da un paso en la regulación sobre un sector que viene liderando desde hace tiempo las subas de precios, lo cual es mucho decir en una economía que se mueve al 78,5 por ciento en el interanual. En particular, las críticas que recaen sobre el sector advierten que mientras la industria textil se beneficia de la protección comercial que ofrece la política de administración de importaciones, por el otro aplica aumentos que están por arriba de otros rubros de la manufactura.

De acuerdo al último informe oficial de inflación, correspondiente a agosto, la suba del rubro Indumentaria fue del 9,9 por ciento respecto de julio, casi 3 puntos por encima del nivel general del IPC, que fue del 7 por ciento. En la comparación frente a agosto de 2021, la ropa acumula un incremento de precios del 109 por ciento.

Días atrás, el ministro de Economía, Sergio Massa, pidió "colaboración a las cámaras textiles para encontrar soluciones y ordenar los precios del sector en lo que resta del año". El jefe de Hacienda participó del encuentro entre Tombolini y las cámaras, y luego agradeció "al sector por el esfuerzo" y dijo que "estas son medidas que responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica".

Acuerdo

El compromiso a mantener los precios del 5 de septiembre hasta el 1 de diciembre fue firmado por las marcas 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

El compromiso también dispone que a partir del 1 de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial. "Se prevén mecanismos por parte de la Secretaría de Comercio para auditar y verificar el cumplimiento del mismo. En caso de incumplimiento, la Secretaría procederá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el Régimen de Lealtad Comercial", informó Comercio.

Tombolini dijo que “este acuerdo nos da previsibilidad" e informó que el Gobierno trabaja con el sector para “programar el flujo de importaciones”. En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, indicó que "nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante”.