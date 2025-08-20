La ciclogénesis con lluvias intensas está por llegar a su fin. Sin embargo, las condiciones climáticas seguirán requiriendo de cuidado ya que rige una alerta amarilla por vientos fuertes en la Ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.

El SMN emitió este miércoles una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes. Este nivel de alerta implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.





Según se indicó, el AMBA, en casi todo el territorio bonaerense y el sur de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba y en el norte de La Pampa se espera que resulte afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora.

Asimismo, en estas zonas podrían registrarse ráfagas que pueden alcanzar entre los 65 y 80 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN adelantó que el mal tiempo terminará esta tarde. Las lluvias continuarán por la mañana y luego dejarán paso vientos fuertes durante la tarde. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima será de 17 grados.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado, con viento del oeste rotando al norte y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 18 grados.

El viernes vuelve la inestabilidad, con chaparrones durante toda la jornada y ráfagas por la noche. En tanto que las temperaturas partirán desde los 13 a los 18 grados.