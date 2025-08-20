La diputada nacional Mónica Macha salió al cruce de Javier Milei, cuestionó con firmeza los sucesivos vetos a leyes aprobadas con amplias mayoría y advirtió que el libertario y advirtió que si fuera por el Presidente "cerraría el Congreso sin ninguna duda". Por eso, y en medio de la apatía electoral, llamó a la población a expresarse en las próximas elecciones legislativas.



Macha destacó que la sesión de este miércoles en Diputados es clave, ya que se podría sostener el rechazo al veto a las leyes de Emergencia en Discapacidad, la moratoria previsional, jubilaciones y el presupuesto extraordinario para la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca tras el trágico temporal que sufrió meses atrás.

"Podemos lograr un rechazo a los vetos", dijo la diputada en una entrevista con la 750. "Estamos con esa construcción que están llevando adelante nuestros compañeros para poder consolidar estos dos tercios que se necesitan”, resaltó.



Frente a esto, Macha afirmó: “Milei todo el tiempo está vapuleando al Congreso. Y es el único espacio, el único poder del Estado, que está dando una pelea frente a los avances del Ejecutivo”.

Por eso la diputada denunció con crudeza: “Yo creo que si es por Milei cierra el Congreso sin ningún problema. Lo deja sin operatividad, en un limbo. Cuando ves las comisiones, las que funcionan son las que presidimos los de Unión por la Patria”.

Caso $LIBRA

Además, la oposición insistirá en destrabar con la investigación de la criptoestafa $Libra y los proyectos de todos los gobernadores para distribuir recursos económicos que la Casa Rosada acapara y no distribuye a las provincias.

“No es que no quieren trabajar, es una decisión política de frenar las tareas del Congreso. Laburan en tanto son emplazadas”, dijo en alusión al freno que puso José Luis Espert para debatir en la comisión de Presupuesto.



“No llaman a comisión y la gran mayoría de los proyectos terminan en Presupuesto. Intentan paralizar toda la discusión. Es una democracia lesionada. Desde nuestro lugar vamos a presionar para que el Congreso pueda cumplir su función”, dijo.

Y añadió: “En este momento cercano a las elecciones lo que se pone en juego acá es esto: ¿el Congreso va a poder fortalecerse y ser un espacio de oposición para avanzar con las leyes que necesitamos y derogar las que nos hacen daño? ¿O vamos a dejar que los libertarios avancen y nos quedemos sin esta instancia democrática? La pelota está en el pueblo”.

“La discusión que plantea Milei es de un individualismo extremo. Somos una nación, una comunidad. ¿Realmente hay una mayoría que piensa que está bien que cada uno se arregle como pueda en un país con una desigualdad como el nuestro? Es el Congreso el que va a permitir dar las batallas que necesitamos dar”, concluyó.

