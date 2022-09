El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó este jueves los nuevos cuadros tarifarios, con vigencia retroactiva a partir del 1 de septiembre, para los usuarios de ingresos medios de Edenor y Edesur, discriminando entre un cargo variable para los primeros 400 kwh por mes y otros cargos variables para los consumos que excedan dicho tope.

Para los usuarios R1, R2 y R3 que consumen hasta 400 kwh por mes no habrá cambios en sus tarifas si mantienen sus niveles de consumo. Sin embargo, las categorías que siguen (R4 a R9) deberán afrontar un aumento adicional al 42,72 por ciento acumulado en el primer semestre. Ese porcentaje que operó como tope para los sectores medios equivale al 80% del Coeficiente de Variación Salarial de 2021. El decreto 332/22 establece que para los usuarios de ingresos medios, agrupados en el Nivel 3, el aumento no puede superar ese porcentaje, pero los nuevos cargos variables para el consumo excedente ese norma no se respetará y dentro de ese segmento se acumularán aumentos por encima del 42,72 por ciento.

Por ejemplo, un R6 que consuma 550 kWh mensuales deberá abonar un cargo variable de 4,898 pesos por los primeros 400 Kwh y 7,252 pesos por Kwh para el consumo que exceda esos 400 KWh. Es decir, un 44,7 por ciento más.

Los R8, que consumen entre 700 kWH y 1.400 kWh mensuales, abonarán el excedente a 7,58 pesos, contra los 5,22 pesos actuales, mientras que los R9, que consumen más de 1.400 kwh mensuales, pasarán de 5,31 a 7,67 pesos por cada kwh excedente. En ambos casos, el aumento para ese consumo adicional oscilará en torno al 45 por ciento. En las facturas el aumento será menor porque ese 45% de suba se aplicará solo sobre el consumo excedente.

Para los usuarios Nivel 1, que pierdan todos los subsidios, el aumento será sustancialmente mayor ya que en un plazo de seis meses se supone que pasará a pagar la tarifa plena sobre el total de su consumo. Esos cuadros tarifarios también están publicados. Sin embargo, la puesta en marcha permanece empantanada porque este grupo no quedó solo el 10 por ciento de mayores ingresos. En algunas provincias ese porcentaje llega al 50 por ciento porque el tope de ingresos que fijo el gobierno resultó demasiado bajo y porque muchos a los que les correspondería conservar el subsidio no se inscribieron en el registro. Las próximas semanas serán claves para tratar de reducir ese porcentaje. De lo contrario, en un plazo de 6 en varias provincias la mitad de los usuarios sufrirá aumentos superiores al 200 por ciento en luz y cercanos al 90 por ciento en gas.