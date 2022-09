La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso reducir de 3.000 dólares a 1.000 dólares el valor máximo de productos recibidos desde el exterior mediante servicios postales privados. Los límites de peso y de unidades por envío no se modificaron.

La modificación de los criterios vinculados a las compras online en el exterior en dólares fue dispuesta a través de la Resolución General 5260/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial, y establece que el valor de los envíos que ingresen al país a través de un servicio de courier—correos privados—no podrán exceder los 1.000 dólares por vuelo.

De esta forma, se retrotrae el tope de envíos del sistema al que poseía al lanzarse en agosto de 2016, el cual había sido incrementado posteriormente a 3.000 dólares en 2018.

La medida tuvo como objetivo fortalecer las “acciones de control y fiscalización ejecutadas en los distintos regímenes de importación” debido a que “se detectaron irregularidades las cuales derivaron en denuncias infraccionales y/o penales”. Por tal motivo, se optó por adoptar medidas tendientes a fomentar el “resguardo de la renta fiscal”. Además, se planteó que resulta necesario actualizar los valores vigentes para las mercaderías debido al “escenario económico actual y a fin de evitar la desnaturalización del régimen en trato”.

Los límites de peso y unidades no se modificaron

Los límites de peso y de unidades por envío no recibieron modificaciones en la nueva disposición, ya que todavía pueden comprar envíos que no superen los 50 kilos de peso, y hasta tres unidades de mercaderías para uso personal y no comercial. De la misma forma, el máximo de envíos por persona seguirá siendo de cinco compras anuales.

Cuáles son los productos que se pueden comprar en el exterior de forma online

Los productos que pueden comprarse son comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, entre otros de índole similar, siempre y cuando la compra no supere los límites dispuestos.

Para poder concretar las compras en el exterior, es necesario contar con medios de pagos específicos como PayPal, DineroMail y Western Union. A su vez, es necesario contar con CUIT y clave fiscal de AFIP con nivel de seguridad 3, como mínimo.