Patricia Malanca y a Agustín López Núñez se presentarán este sábado 24 de septiembre en el auditorio del bar Perón Perón donde presentarán su espectáculo El Asunto, un show de tangos y boleros en el que estarán acompañados por Paula de Ovando en el piano.



El espectáculo se llevará a cabo este sábado en el auditorio de Perón Perón, en Bolívar 813, en el barrio porteño de San Telmo. El objetivo es recordar y añorar otros tiempos para celebrar el presente.

En los estudios de AM750, López Núñez, quien también es humorista y hace exquisitas imitaciones, desmitificó la idea de que no se pueda cantar canciones cuyas letras hoy puedan resultar llamativas por el contexto actual. “Si me pongo a cantar un tango de Gardel que se llama ‘Matala’, que dice “matala, matala, que ya no se quiere”, es raro, pero si yo explico el contexto, le pongo un marco, es distinto”, señaló. “No hay que contemporaneizar todo”, remarcó.

“El repertorio son boleros y tangos, hay un bolero que lo vamos a hacer en versión de tango, porque están un poco emparentados los géneros. A ese tango le decimos ‘bolerango’, o ‘tangolero’”, dijo entre risas López Núñez en Mediodía 750.

Además, López Núñez contó que el vínculo con Malanca surgió a través de Twitter. “Ella era la directora de Cultura de la Legislatura. Yo trabajaba ahí, me acerqué, empezamos a hablar y nos hicimos amigos inseparables. Ella está recontra loca, pero yo la amo”, repasó.

Agustín López Núñez cantó boleros en Mediodía 750 junto a Luis Bremer.





Patricia Malanca y Agustín López Núñez presentan "El Asunto"

Cuándo: sábado 24/09/2022

Dónde: Perón Perón Auditorio, Bolívar 813

Entradas: desde $1.200 en la plataforma Evenbrite