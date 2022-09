El 22 de mayo de 2011, la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (Aptra) le rindió un sentido homenaje en el marco de la entrega de los Martín Fierro al comediante Carlitos Balá, fallecido este jueves a los 97 años.



Aquel evento fue televisado por Canal 13 y el productor, director y actor Adrián Suar fue quien tomó la palabra para entregarle la distinción. Luego de proyectarse en el escenario un video en el cual se repasaron fragmentos de su vida, llegó el momento del emotivo discurso del humorista.

“Gracias Aptra por considerarme. Trato de hacer reír, si lo consigo soy el más feliz de la Tierra”, comenzó diciendo Balá. Y agregó: “Soy tímido. Tiemblo de miedo y estoy emocionado. Hoy sigo guardando los dibujos y cartas que me envían los admiradores. Con mucho respeto los quiero. El dicho dice ‘pájaro que comió voló’, pero yo no, yo no vuelo porque soy muy agradecido con mi público que me quiere tanto”, sostuvo.

El ídolo de varias generaciones confesó en ese entonces, con 86 años, que seguía trabajando. “Trabajo por todo el interior del país, Buenos Aires o donde quieran contratarme, porque todavía puedo subir a un escenario y emocionarme y tener mi respeto por el público”, aseguraba.

Otros reconocimientos para Carlitos Balá

En el año 2010, el Ministerio de Educación de la Nación homenajeó a Balá por hacer felices a infinidad de chicos y chicas. Durante su visita al Papa Francisco en el Vaticano, en el año 2016, "Carlitos" fue designado como "Embajador de la Paz" por la Red Voz por la Paz, en la ciudad de Roma.

En el 2017, en tanto, el comediante recibió una “Mención de honor por su trayectoria artística”, en el Congreso de la Nación, y ese mismo año fue declarado Ciudadano Ilustre en la Legislatura porteña.

Otro de los grandes reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera fue el título honorífico de “Personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires” en el 2009. En marzo del 2019, en la localidad bonaerense de Villa Ariza, del partido de Ituzaingó, se construyó una réplica del Arco del Triunfo que lleva el nombre de Carlitos Balá.

Este año, por motivo de su último cumpleaños, la Terminal de Colectivos de la Línea 39 lo homenajeó en vida con la obra "Carlitos Balá Iluminado". Se trató de una dedicatoria especial al "Pasajero Más Famoso" de esa línea, en la cual realizó sus primeros monólogos y chistes a los pasajeros para perder el miedo y la timidez sobre los escenarios.

