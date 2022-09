A raíz del levantamiento del programa televisivo “Tirame un Centro” que se transmite de lunes a viernes por la Televisión Pública de Catamarca, anoche se conoció que se restituyó el ciclo deportivo y se modificó la conducción del directorio de la sociedad del Estado Catamarca Radio y Televisión.

El levantamiento del ciclo se había dado el jueves, luego de que el conductor del programa, Silvio Iramaín, opinara el día anterior sobre la reapertura del Estadio Bicentenario, hecho que se concretó esta semana. El periodista había señalado que el gobernador había tomado la decisión política de reabrir el estadio, mencionando al ministro de Infraestructura, Eduardo Niederle, a la vez que agregó “yo estoy en contra de que Catamarca tenga un estadio como este, porque pasaron ocho años sin usarlo, teniendo que mantenerlo con dinero del Estado que podría haber sido destinado a otras cosas, deportivas también, como el desarrollo del deporte local. Sé que la mayoría de la gente está de acuerdo con ese tipo de obras y no podemos ir en contra de la voluntad popular”, había dicho en la emisión del programa.

Tras esto, el conductor posteó en sus redes un anuncio en el que contó que horas antes de la emisión del programa de ese día, recibió un llamado en el que se le informaba que el programa no se transmitiría a partir de ese momento. “Me llamó el presidente de la TV Pública de Catamarca y me dijo ‘se levanta el programa. Están re calientes’. Lisa y llanamente, me censuran en democracia”, denunció públicamente en su red social.

Luego de hacerse pública la situación, comenzó a viralizarse el video en el que Iramaín expresaba su opinión y empezaron a llegar las muestras de solidaridad desde distintos organismos, repudiando este accionar que, directamente, atenta a la libertad de expresión del comunicador. Incluso, mediante el grupo de Whatsapp “Prensa Catamarca”, en el que diariamente los periodistas y miembros de prensa de la provincia comparten información, se generó un movimiento que resultó en la conformación de “Periodistas Autoconvocados”, de la que surgió una nota que ayer se elevó a las autoridades provinciales para expresar un fuerte repudio a la remoción del ciclo televisivo.

Parte de este documento, firmado por numerosos comunicadores de la provincia, expresa que repudian el hecho y “lo lamentable del caso, es que este tipo de hechos en contra de los periodistas del canal no es el primero. Muchos, decidieron por cuenta propia dejar de prestar servicio, tras algunos de esos episodios. Queremos y esperamos, se puedan tomar medidas en favor del periodismo de Catamarca y a la altura de la Democracia, para que ninguna autoridad o conducción pueda cometer estos actos de manera impune”.

“Orgulloso”

A pocas horas de conocerse la noticia, Iramaín, en diálogo con Catamarca/12, expresó “que el periodismo de Catamarca haya tenido una reacción rápida a esta situación, que hayan sido solidarios y se hayan unido haciendo una nota que presentaron al ministro de Gobierno, y que a ese pedido lo hayan escuchado, me pone muy orgulloso. Me enorgullecen los periodistas que venimos golpeados, que sufrimos muchas injusticias en lo público y lo privado. Que podamos demostrar que estamos vivos, unidos, en movimiento y que somos fuertes, nos da una esperanza en adelante para organizarnos y crear o recuperar un sindicato que nos represente. Que sepan los jefes de los medios privados y funcionarios de los medios públicos, que no se van a llevar adelante a los periodistas de Catamarca”.

Mediático

Una vez que la salida del aire del programa y sus causas levantaran el revuelo que se dio, ayer a la mañana, el ministro de Gobierno de la provincia, Juan Cruz Miranda y el secretario de Prensa y Coordinación, Diego Moreno, se reunieron con Iramaín, gesto que el periodista difundió y agradeció en sus redes.

Anoche, finalmente, se confirmó que a causa de lo sucedido con el conductor, se modificará la conducción del directorio de la sociedad del Estado “Catamarca Radio y Televisión”, que pasará a estar a cargo de la licenciada Guadalupe Segura. De todas maneras, la secretaria de Comunicación, Eugenia Rosales, (área de donde depende orgánicamente la empresa) permanecerá en su cargo como parte del directorio ad honorem, se anunció también, dando a conocer que Segura entrará en funciones la semana que viene.

La nueva presidenta ya se había desempeñado como coordinadora de la comunicación del área de Salud durante la pandemia y formó parte de equipos precedentes en canal 7 y Catamarca Radio y Televisión.

Es importante destacar que la restitución del ciclo y el periodista en sus funciones, tuvo mucho que ver con la repercusión mediática y las muestras de apoyo recibidas tras el hecho, puesto que agrupaciones como Eulalias (Comunicadoras feministas catamarqueñas organizadas y en plan de lucha), expresaron públicamente su repudio en Twitter: “Nos solidarizamos con Silvio Iramaín y exigimos que se tomen las medidas correspondientes con quienes, desde puestos jerárquicos, hostigan, condicionan y persiguen a las y los trabajadores de prensa. Recordamos que esta no es la primera vez que se denuncia un hecho similar”.

También, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), manifestó que “rechaza la censura sufrida por el periodista Silvio Iramaín de parte de las autoridades del canal de televisión de la provincia de Catamarca.(…) FOPEA se contactó con dicho funcionario pero este manifestó que prefería no realizar comentarios. Según los colegas catamarqueños, no es la primera vez que sucede un caso como este. FOPEA denuncia que el hecho de que los funcionarios decidan levantar un programa del aire como sanción ante las expresiones de su conductor es un claro acto de censura, recuerda que los medios de comunicación públicos no deben ser de uso partidario, y reclama a las autoridades de Catamarca que reviertan su actitud y garanticen el libre ejercicio de la profesión periodística y la vigencia de la libre expresión”.

El Movimiento Socialista de los Trabajadores, por su parte, publicó sobre el tema que “es un hecho lamentable que merece el repudio de todas las organizaciones y partidos políticos. Basta de censura a la libertad de expresión. Es un derecho”.