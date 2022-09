A Carlos Tevez le quedan solo algunos días en Central. El técnico se quiere ir, así lo hizo saber, y hoy se reunirá con los directivos para definir su futuro. Ayer el técnico estuvo en la práctica y se espera que el viernes dirija ante Racing pero su futuro está lejos de Arroyito. El entrenador pone como razón a sus ganas de salir del club la fecha de elecciones en la institución, agendadas para fin de año, en pleno armado del equipo para una temporada 2023 que iniciará en enero. La dirigencia reiteró el pedido en Inspección General de Personas Jurídicas para adelantar los comicios o bien postergarlos para el año que viene, pero, claro está, será rechazado.

Tevez no le encuentra la vuelta al equipo y sin refuerzos no se cree capaz de darle un salto de calidad a Central el año viene. Ya utilizó 31 jugadores y el canaya acusa los mismos problemas que sacaron antes de la dirección técnica a Cristian González y Leandro Somoza, sus antecesores. Las elecciones anunciadas para el 18 de diciembre se adelantarán un día: se votará el 17 dado que el 18 de juega la final del Mundial de Qatar. Pero IGPJ no aceptará el pedido de la directiva canaya, planteado ayer formalmente, de votar el 30 de octubre o el año que viene para evitar la renuncia del entrenador. Las autoridades del club no comprenden que el acto electoral no se hace cuando los dirigentes quieren sino que lo reglamenta el estatuto del club e IGPJ debe hacer cumplir lo que allí está redactado.

Por lo cual hoy el vicepresidente Ricardo Carloni no tendrá muchos argumentos para convencer a Tevez. El entrenador quiere refuerzos para el año que viene y con las elecciones en diciembre y el torneo que comenzará en enero ve dificultades para satisfacer su demanda ante el cambio de autoridades que tendrá el club a fin de año.

Pero no deja de ser también una buena excusa. Porque el equipo no da respuestas y ganó solo un partido de los últimos ocho que jugó y acumula con Tevez más derrotas (seis) que victorias (cinco). Cuando llegó a Central, Tevez no se avergonzó en decir que llegó al club para quedarse por “mucho tiempo” y para “hacer cosas lindas con esta camiseta”. Los deseos contrastan con la realidad del equipo, al cual no le alcanza con la aparición de algunos buenos juveniles.

Carloni estará hoy en la práctica en Arroyo Seco para persuadir a Tevez a que revise su idea de irse. Por lo pronto, ayer empezó la semana de entrenamientos al frente del plantel y todos creen en Arroyito que estará frente al equipo el viernes ante Racing en Avellaneda (ver aparte).

Las agrupaciones opositoras, por su parte, hicieron saber el deseo de que Tevez continúe en el cargo. “En reiteradas oportunidades junto a mi agrupación manifestamos que apostamos a la continuidad de Tevez si llegamos a ser gobierno. También le hicimos saber a él que cuenta con todo nuestro apoyo”, aseguró ayer Mario Moretti, titular de la agrupacación Canayas Unidos. Raza Canalla, en tanto, que tiene como candidato a presidente a Gonzalo Belloso, también se expresó con intenciones de mantener a Tevez como entrenador en caso de imponerse en las urnas. La decisión está en manos del propio entrenador.