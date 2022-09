La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó un informe sobre la crítica situación que atraviesan las guardias de cuatro hospitales públicos de alta complejidad. Se trata del Fernández, el Argerich, el Santojanni y el Durand, en los que se encontró sobrecarga laboral de enfermeros y enfermeras, falta de mantenimiento en salas de espera y baños, demoras en la reparación de equipamiento médico y falta de personal administrativo, entre otros puntos deficientes. Lisandro Teszkiewicz, auditor general por el Frente de Todos (FdT), calificó a la situación como un "abandono" producto del "desprecio hacia el Sistema de Salud Pública de parte de Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós".

El relevamiento realizado en los cuatro hospitales públicos porteños dejó una larga lista de problemáticas tanto generales como particulares de cada uno de los centros de salud. En cuanto al eje de las condiciones laborales, los y las auditoras concluyeron en el informe final que existe una situación general de sobrecarga de trabajo, especialmente en el personal de enfermería. En el Argerich, por ejemplo, el informe precisa que "la mayoría del personal de enfermería mantiene pluriempleo, lo cual reduce tiempos de libre disponibilidad". Además, en todos los casos las áreas de descanso para las guardias se encuentran faltas de mantenimiento o directamente se improvisan en otros sectores.

El informe detalla, por caso, que en el Santojanni las áreas de descanso de enfermería "se comparten con un depósito de insumos y medicación", mientras que en el "shock room el área de descanso del personal se improvisó en un ambiente de dimensiones reducidas". “El personal de guardia realiza un trabajo que los debe mantener en alerta constante. Que no tengan personal suficiente, áreas y horarios de descanso, pone en riesgo la vida y la salud de las y los pacientes tanto como de las y los profesionales de la salud, sobre todo durante lo que fue la pandemia”, señaló en este sentido Teszkiewicz.

En el relevamiento también se encontraron demoras en la reparación de equipamientos médicos rotos, como transductores, ecógrafos o electrocardiógrafos, o directamente falta de elementos técnicos necesarios. El Fernández, ejemplifica el informe, "no cuenta en toda el área con ventilación forzada ni con acondicionadores de aire con filtros HEPA". El Santojanni, en tanto, "no cuenta con ecógrafo propio, ya que se encuentra roto", el tomógrafo "se rompe seguido" y uno de los dos electrocardiógrafos estaba roto al momento del relevamiento.

“En este informe también vemos cómo áreas tan necesarias como son las de acopio para insumos no están en condiciones o no existen, por lo que el personal de salud tiene que improvisar a la hora de cuidar insumos médicos", agregó el auditor del FdT, quien sostuvo que "la falta de reparación del equipamiento médico tiene la complejidad de no poder resolver muchas urgencias y denota la total falta de interés de la gestión de Rodríguez Larreta en la salud de la población”. "Cuando visitamos el CESAC N°38 en el mes de agosto vimos cómo, por la falta de reparación de una reveladora desde hace años, dos equipos de Rayos X, de costo millonario, son utilizados como estanterías para acopiar insumos", añadió.

La falta de personal administrativo y de lugares físicos específicos para realizar esas tareas también aparece como uno de los puntos críticos en el informe. Además, el relevamiento advierte sobre la escasa dotación de computadoras en áreas médicas, lo que dificulta la sistematización de datos de la atención, así como "falta de protocolos de atención y guías clínicas". También hay deficiencias en el mantenimiento y limpieza de los baños y de las salas de espera para el público en general.

“Estas son solo algunas de las problemáticas que se pueden encontrar en el informe, que nos dan otra muestra del descuido del estado actual de los hospitales públicos de la Ciudad, y el desprecio hacia el Sistema de Salud Pública de parte de Rodríguez Larreta y Quirós”, concluyó Teszkiewicz, que calificó a la situación como de "abandono".

En cuanto a los puntos específicos de cada hospital, el informe agrega que en el Fernández hay una "necesidad de ampliación de la dotación y especialización de los profesionales", particularmente de médicos clínicos. Además, la guardia de ese hospital "no posee consultorio específico para tratar a pacientes con padecimientos mentales". En el Argerich, en tanto, el sector administrativo no tiene un lugar propio dentro de la guardia, mientras que en el Santojanni se halló un "subregistro de prestaciones médicas por problemas con el empadronamiento y registro de pacientes en recepción". Por último, en el Durand "las salas de observación de pacientes se encuentran en una situación de gran deterioro".