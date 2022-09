Cómo gestionar los pocos dólares que hay en el Banco Central es el dilema central de la gestión económica del Gobierno que encabeza Sergio Massa. En este contexto, el gobierno recibe reclamos por todos lados. Mientras que los productores agropecuarios buscan extender los beneficios cambiarios, los productores piden priorizar las importaciones de insumos y los usuarios finales un acceso simple y más económico para la divisa con fines turísticos.

En esta balanza de múltiples brazos el Gobierno analiza la posibilidad de habilitar a la industria realizar importaciones con dólares propios y no descarta lanzar, para este sector, un blanqueo de capitales. En la misma sintonía, ya comienza a hablarse de un “dólar Qatar”, que elevaría el tipo de cambio para los Argentinos que estén en el exterior.

En este contexto, el secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, le pidió por AM750 al Gobierno que “priorice todo dólar a la producción, importación de insumos y materias primas”.

“Nosotros no le ponemos el título de “dólar Qatar”. Pero, más allá del título que se le ponga, antes del turismo, hay que priorizar la producción. No decimos que es una cosa o la otra. Hay sectores al borde que quedar paralizados. Es un momento muy trascendental. Es importante priorizar los dólares para la producción”, lanzó Diab y a la par que advirtió que “en una fábrica con que falte un gramo de un producto necesario, no pueden seguir produciendo”.

“Hay muchos sectores al borde de esa situación. Vimos a Massa muy sólido y coherente en el análisis. Nos dijo que va a estar anunciando la habilitación de 20 mil cuits para la importaciones que ya fueron solicitadas. A corto plazo hay un montón de empresas que van a empezar a tener lo que están necesitando. También hubo anuncio de importación con dólar propio y un blanqueo para industriales”, comentó, finalmente, Diab por La García.