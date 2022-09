Europe anunció su regreso a la Argentina con un show en el Teatro Gran Rex el próximo lunes 5 de diciembre. Con más de cuatro décadas de carrera y millones de álbumes vendidos, Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, Ian Haugland y John Leven llegarán a nuestro país a tres años de su última presentación.

Se tratará de su regreso luego del show ofrecido en octubre de 2019 en el Campo Hípico Argentino, en donde junto al legendario grupo Whitesnake demostró mantenerse en excelente forma musical. Los creadores de "The Final Countdown" acumularon éxitos y reconocimientos a nivel internacional hasta 1990, cuando decidieron tomarse un descanso. En 2004, la banda volvió a reunirse con el poderoso "Start From The Dark" y dos años después lanzaron "Secret Society".

Su música pasó por distintos estilos como el hard rock, heavy y glam metal. Varias de sus canciones llegaron a lo más alto de los rankings.

"Nos formamos en Estocolmo y teníamos como influencias bandas como Rainbow, Deep Purple, Led Zeppelin, entre otros. Para nuestro primer disco trabajamos con el productor del grupo Journey y quedamos todos muy contentos con el resultado. En los '80 nos divertimos mucho", contaron los miembros de la banda en su última visita en nuestro país.

Con “The Final Countdown” (1989), Europe se puso en el primer puesto de los ranking musicales del mundo, pero tuvieron otros hits mundialmente conocidos como "Carrie" o "New Love In Town".

En los últimos cinco años, los suecos continuaron tocando en vivo todo lo que pudieron en diferentes países. Tras el stop obligado por la pandemia de Covid, este 2022 Europe decidió volver a los shows especialmente en países que hacía mucho no visitaban, como Argentina.

Europe: dónde se consiguen las entradas

Los tickets para ver el show el próximo lunes 5 de diciembre se consiguen a través de la web oficial de Ticketek, para esto se solicita registrarse o contar con una cuenta en la página de la boletería.

Los valores de las entradas van desde los $6.000 más gastos por servicio, hasta los $12.000 más gastos por servicio.

