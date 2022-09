El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que lidera Alejandro Crespo, y las empresas productoras de cubiertas Pirelli, Bridgestone y FATE retomarán el diálogo esta tarde, en el Ministerio de Trabajo, para intentar destrabar un conflicto que inició hace ya 5 meses. La reunión está pautada para las 14, luego del cuarto intermedio acordado el lunes ante la ausencia de acuerdo y del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, quien anticipó a las compañías que habilitará las importaciones de neumáticos en caso de que las partes no lleguen a una solución.



El conflicto, que esta semana se agravó debido al parate de producción por parte de las tres principales fabricantes en el país, Bridgestone, Pirelli y FATE, y de la paralización de turnos de cuatro terminales de la industria automotriz --Ford, Fiat, Chevrolet y Toyota-- lleva cinco meses y 34 audiencias de tensión. El lunes pasado, sindicalistas y empresarios intentaron negociar en la dependencia ministerial de la Avenida Leandro N. Alem al 600 una salida pero no alcanzaron un acuerdo, por lo que el gremio ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado y los bloqueos a las empresas.



En las últimas horas, el gobierno nacional, a través del ministro de Economía Sergio Massa, anunció que habilitará las importaciones de neumáticos si durante la reunión de esta tarde las partes no llegan a una solución. También anticipó que pondrá a disposición de las terminales automotrices el stock de piezas incautado en la Aduana "para que puedan seguir produciendo".

El anuncio de Massa "es correcto y va en la línea de proteger al sector y para que no se detenga la producción", dijo este miércoles, durante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al tiempo que aseguró que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, "seguirá insistiendo en el diálogo" entre empresarios y sindicalistas.

"Están muy cerca de un acuerdo"

Más temprano, durante una entrevista radial, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, afirmó que las partes "están muy cerca de un acuerdo" y que "se están haciendo esfuerzos de todos lados en un conflicto que ya lleva más de seis meses". Lo importante, señaló el funcionario, "es no afectar el trabajo de 120.000 operarios y permitir que las exportaciones que hoy tanto necesita la Argentina puedan llevarse a cabo".

Si bien se mostró respetuoso del "reclamo de los trabajadores, que tienen un muy buen convenio", señaló que la prolongación del conflicto "afecta" a toda la cadena de valor. "Es importante que se negocie pero no con las plantas tomadas, que ni siquiera permite salir el stock, lo que hubiese permitido que Toyota trabaje dos días más", recalcó el funcionario.

El reclamo salarial

La paritaria del sector en 2021-2022, que tiene fecha de julio a junio, cerró con un aumento de 50 por ciento en cuotas: la primera en julio del 2021 del 12 por ciento, otra en octubre del 11 por ciento, una en diciembre de 10 por ciento y la última en febrero de 17 por ciento. Además, las firmas otorgaron un bono de 21 mil pesos en diciembre. El problema es que en el período la inflación fue del 70 por ciento.

Por esta razón, y antes de sentarse a charlar del aumento 2022-2023, el gremio pidió hacer uso de la revisión del acuerdo paritario para marzo de este año. En la primera audiencia las empresas comenzaron ofreciendo una recomposición salarial de apenas 7 por ciento, aunque la última oferta ascendió a 16 por ciento sobre los salarios vigentes a junio de 2021 a partir de julio de 2022, alcanzando un total de 66 por ciento de aumento —en linea con la inflación— correspondiente al periodo paritario 2021.

El sindicato rechazó esta oferta. "Durante 22 audiencias las empresas tuvieron la misma posición y repitieron la misma propuesta, que no daba aumento de salario real", justificó el secretario general de Sutna, Alejandro Crespo. La última propuesta empresaria, que desató un paro por tiempo indeterminado por parte de la gremial, fue plantarse sobre ese 16 por ciento de revisión, eliminar la discusión del bono y otorgar un 38 por ciento de paritarias para 2022-2023. Fue un golpe duro por parte de las empresas en un año en el que la inflación va a rozar los 100 puntos.

Qué dicen los empresarios

Para el presidente de la empresa productora de neumáticos Fate, Javier Madanes Quintanilla, el conflicto con el Sindicato de Trabajadores del Neumático “no es solo un tema paritario y salarial sino también un tema de cómo se trabaja”.

"Se trabaja mal, muy mal”, afirmó Quintanilla. “Para sobrevivir y tener un costo para competir con el producto importado y mandarlo al público a un precio que pueda digerir, hay que ser eficientes y eso no está ocurriendo hoy”, aseveró. En ese marco, señaló que los niveles de “scrap” –productos que se tienen que descartar en la línea de producción por no cumplir con los estándares- “son insólitos a nivel mundial”, y que el ausentismo “ha llegado al 14 o 15 por ciento”.

Quintanilla buscó bajarle el tono a los cuestionamientos por parte del gremio acerca de la insalubridad del empleo. “Conozco infinidad de trabajos que son más arduos y complejos, donde la parte ergonométrica está más exigida. Esa es otra fantasía que se ha puesto”, sostuvo.

Respecto al anuncio de Massa, consideró que la posibilidad de abrir las importaciones de neumáticos “no necesariamente corrige todos los problemas” ya que, en el caso de las terminales, se tratan de productos homologados para el montaje “y pueden tener un problema”.

“Tengamos en cuenta que es un momento muy especial en cuanto al drenaje de divisas así que es un esfuerzo que yo personalmente me agradaría que el Estado no tenga que hacer, no por un interés particular de las empresas sino porque hay otras prioridades, pero entiendo perfectamente lo que el ministro (de Economía, Sergio) Massa ha querido transmitir en señal de preocupación”, dijo Madanes Quintanilla.

Por su parte, el presidente por Fiat, Jeep y Ram en la filial local del grupo Stellantis, Martín Zuppi, se mostró este miércoles confiado respecto de una posible resolución al conflicto sindical en las fábricas de neumáticos.

“Soy optimista de que este problema se puede destrabar. Estamos hablando de una industria que pierde US$ 40 millones al día de producción para el país si para, 75.000 empleados directos, casi 120.000 en los proveedores; hay una cadena de valor muy grande como para que este conflicto no se destrabe y, por eso, trato de ser bastante optimista”, afirmó esta mañana Zuppi en diálogo con Radio Continental.

También opinó sobre el anuncio de Massa: “No me parece que teniendo plantas en la Argentina que pueden producir, la salida sea importar neumáticos. Puede ser un parche ahora pero no en el futuro porque estas empresas multinacionales pueden producir en cualquier otro país de la región levantando campamento si no encuentran en la Argentina medios para hacerlo”.

En ese sentido, subrayó que es necesario “cuidar la industria de las empresas multinacionales que apuestan por la Argentina y pueden producir en la Argentina, y no hay que combatirlas”.