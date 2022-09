El manuscrito de la canción "Starman", escrito de puño y letra de David Bowie, se vendió por un valor de 200 mil libras en una subasta. Los organizadores había estipulado un precio de venta cinco veces menor. El ganador fue un museo de Australia.

La hoja escrita por Bowie salió a la venta en 40 mil libras (casi 67 mil dólares australianos), y se vendió a 203.500 libras, lo que equivale a 340.819 dólares australianos. Presenta enmiendas y ediciones escritas a mano por Bowie, incluidos errores de ortografía corregidos y adiciones.

La canción de 1972 integra el quinto disco de Bowie, el que lo consagró como uno de los grandes artistas del rock: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Olivier Varenne, director de adquisiciones y alianzas y colecciones del Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) en Tasmania en Australia, fue el postor ganador. Contó que la hoja A4 "aparecerá en la biblioteca ampliada que estamos construyendo actualmente, junto con muchos otros artículos por los que nos dejamos llevar y por los que pagamos demasiado”.

La letra, vendida este martes como parte de una venta de David Bowie y glam rock, se exhibió anteriormente como parte de la colección David Bowie Is del Museo V&A y ha sido propiedad de la misma persona desde los años 80.

Por su parte, Paul Fairweather, de Omega Auctions, que organizó la subasta, afirmó: “Tuvimos un interés casi sin precedentes de todo el mundo por esta histórica pieza de recuerdo. Teníamos cinco líneas telefónicas en funcionamiento para la venta así como postores online y en sala. Estamos muy satisfechos con el increíble precio alcanzado y estamos seguros de que la letra será apreciada y atesorada correctamente por el postor ganador”.

En 2019, el primer demo de Bowie cantando "Starman" se vendió por 51 mil libras después de acumular polvo en un desván durante casi cinco décadas.