El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un fin de semana con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias. Durante la jornada del viernes se mantendrá el buen tiempo con un aumento paulatino de la temperatura. Habrá viento soplando del este/noreste, con nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvias. La temperatura mínima será de 12º y la máxima de 20º.

Para el próximo sábado se esperan intervalos nubosos en Buenos Aires, pero con ambiente cálido. La temperatura mínima será de 13° C y la máxima de 22° C. Con vientos del Noreste se esperan ráfagas de hasta 32 km/h. No hay probabilidad de lluvias.

En tanto, para el domingo, las temperaturas subirán ligeramente con intervalos nubosos. Predominará el viento del Este y del Sureste, con una temperatura por la mañana que arrancará en los 13º y por la tarde tocará los 25º.

