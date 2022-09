La organización social La Poderosa cerró dos comedores en Salta capital, ubicados en los barrios Virgen de Urkupiña, de la zona sur, y Balneario, en la zona norte, a los que asistían a 700 personas, tanto niñxs como adultxs. La organización denunció la falta de asistencia de los gobiernos provincial y municipal.

La referenta de La Poderosa en Salta, Daniela Rodas, indicó que en el espacio del Balneario se asiste a familias de los barrios aledaños como Patricia Heitman, 17 de Octubre, Ciudad del Milagro, Juan Manuel de Rosas, 15 de Septiembre y Tradición. Mientras que en el espacio de la zona sur se asiste a personas de los barrios cercanos al vertedero San Javier.

Rodas explicó que en estos dos espacios ahora brinda únicamente la merienda, y que dejaron de dar el almuerzo por la falta de asistencia económica, tanto de Provincia como del municipio capitalino. La referenta dijo que solo reciben mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cada 3 meses, pero que consiste en “yerba, puré de tomate, fideos, arroz y arvejas deshidratadas” y que en los últimos dos envíos dejaron de recibir harina, aceite y azúcar.

Rodas dijo que en mayo último le entregó una nota a la intendenta Bettina Romero solicitando asistencia económica para los comedores. Contó que la funcionaria puso la nota en su bolsillo y le dijo que se iba a comunicar a la brevedad. Sin embargo, “no supe más”, dijo la referenta.

Después Rodas envió un mensaje al facebook de la intendenta, desde donde le respondieron que la funcionaria "se encontraba trabajando en el interior”, sin responder a la demanda de la organización.

“A raíz de eso, hicimos la denuncia en instagram", reseñó. Dijo que a las dos horas de la publicación se presentó en el merendero el responsable de gestión y ejecución de programas sociales de la Municipalidad, Enrique Abud, quien manifestó que vio la denuncia en redes sociales y que por el momento ofrecía darles 50 kilos de harina. "Son más de 700 raciones las que damos. Para nosotros es una burla”, lamentó.

“Estamos pidiendo la comida para los vecinos, para las familias. Yo no puedo hacer nada con 50 kilos, ni pan, porque no tenemos grasa, nada. Las compañeras nos juntamos, hacemos pan para vender, para seguir sosteniendo el merendero para que no se corte. No tenemos horno”, añadió Rodas.

Ante la consulta de Salta/12, la directora del CIC del barrio Solidaridad, Rossana del Frari, sostuvo que la decisión del cierre de comedores es de la organización La Poderosa y aseguró que "asisten" con 400 raciones de pan semanales para el espacio que tiene la ONG en la zona sur y dijo que esta es la ayuda que había solicitado la organización.

Del Frari mencionó que desde la pandemia, el municipio abrió "72 puntos de asistencia con comida caliente que alcanza a 200 barrios de la capital". El gobierno provincial no respondió a la consulta de este medio.

La referenta contó que el año pasado la llamó el vicegobernador Antonio Marocco para ofrecerle asistencia. A la semana le envió 15 bolsones de mercadería. “Yo estaba hablando de 600 personas a las que daba de comer en ese entonces, ahora son 700”, señaló. “No alcanzaba ni para la mitad del día para cocinar. Uno necesita carne, verduras, una comida digna”.

“No podemos dar solamente fideos o arroz hervido. Necesitamos una solución, no parches”, agregó. “Hace un mes que cerramos el comedor. Estuvimos trabajando para no cerrarlos, haciendo rifas, lotas, pidiendo a los negocios de los barrios que también están pasando por una situación mala. Ya no podemos más, por eso cerramos el comedor”, sostuvo.

El centro cultural La Poderosa está en el barrio Balneario; dan clases de apoyo, de fútbol y de recreación, y Rodas dijo que tampoco pueden sostenerlo porque sin la ayuda del gobierno. "Esa tarea no la tendría que estar haciendo La Poderosa, sino el gobierno. Estamos haciendo el trabajo de ellos. Ni aun así ellos consideran por lo menos sostener esos comedores”, sostuvo.

“Tenemos talleres de violencia de género, también nos está siendo imposible seguir porque necesitamos una ayuda. Hojas, lápices, materiales. En Balneario van a clases de apoyo semanales, de 50 a 60 chicos”, añadió.

Rodas explicó que hace 8 años tienen los merenderos funcionando y abrieron los comedores durante la pandemia, “desde ese momento no cerramos”. Ahora, consideró que están peor, “sin familia, sin comida, sin trabajo. Algunos tienen secuelas de covid, no pueden salir a trabajar”, manifestó.

La Poderosa tiene también dos comedores en Metán y Salta Forestal (Joaquín V. González). Rodas dijo que esos espacios están “en la misma situación, tampoco colaboran las intendencias”.



También puso de manifiesto “la impotencia" que sienten por "no ser reconocidas como trabajadoras”, porque no tienen obra social ni sueldo digno. Indicó que tienen el programa social Potenciar Trabajo y las personas que lo cobran también trabajan para sostener los merenderos.

En Capital hay 31 trabajadoras de La Poderosa. En el interior son alrededor de 20. Rpdas dijo que tienen el proyecto de abrir una panadería.

Para colaborar, Rodas pidió que la contacten a su teléfono, 3874816800. También se la puede contactar mediante el facebook o instagram de La Garganta Poderosa. El Centro Cultural de La Poderosa está en la manzana 1 lote 23 del barrio Balneario.