Una pareja atacó a un grupo de padres y estudiantes de la escuela Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como "Lengüitas". Con un cuchillo, amenazaron a los alumnos por sostener la toma de la escuela, que junto con otros colegios porteños cumplen hoy su quinto día de reclamos por la falta de presupuesto para viandas y mejoras generales en las condiciones edilicias.

En este caso, la violenta situación tuvo lugar en la escuela "Lengüitas". “Vivimos una situación bastante fea. Dos provocadores vinieron y estaban con un cuchillo. Agarraron a una mamá de los pelos. La tiraron del cordón. Escupieron a una alumna”, relató una madre de la institución anoche.

Según se pudo reconstruir, alrededor de las 21.30 una pareja se acercó a la puerta de ingreso y empezó a agredir y provocar a los padres y alumnos presentes. Después de que una madre de la escuela comenzó a filmar la situación, la agresora, supuesta vecina de la zona, atacó a la madre y cayeron al suelo.

En ese momento de la cartera de la supuesta vecina cayó un cuchillo que más tarde diría que se lo regalaron como souvenir en un restaurante. Aseguró que se acercó a la escuela a hablar porque “se rompe el alma trabajando” y que los violentos son los padres y estudiantes presentes.

Sin embargo, en un video se la puede ver tratando a las estudiantes como “boludas” y diciéndoles que vayan a estudiar porque ella “les paga el colegio”. No es lo mismo que lo que le dijo a los medios: “Me acerqué y una menor me escupió. Y una mujer me agarró de los pelos. Mi amigo me sacó de encima a esa persona. Quise tener un intercambio, pero no se puede”.

Tras lo sucedido, se pidió la presencia de la Policía para retener a los atacantes y se inició una investigación en el juzgado de la zona. “Por suerte somos muchos padres, los chicos están todos adentro y tranquilos”, añadieron además los adultos presentes en la toma.

El comunicado de la escuela tras el ataque

En un comunicado emitido desde el Colegio se exigió frenar con las actitudes de hostigamiento a estudiantes y padres y madres. “No estigmaticen, no agredan en ninguna de sus formas a ningún miembro de esta nuestra comunidad educativa”, señalaron después de debatir la continuidad de la protesta.

Y se añadió: “Los distintos actores institucionales: autoridades, los 4 niveles educativos, estudiantes, docentes, padres y miembros de cooperadora estamos trabajando en conjunto para encontrar una solución a este conflicto. Las agresiones solo nos dividen más y no construyen ningún tipo de vínculo sano y solo dificultan el camino hacia la solución”.



El cuchillo que se encontró en la zona en el medio de las agresiones

Escuelas tomadas: el gobierno porteño rechaza el diálogo

La toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires ya está por cumplir su primera semana y no hay una solución inminente a la vista. Al contrario, frente al pedido de diálogo de los estudiantes, Horacio Rodríguez Larreta se manifestó esta mañana “inflexible” y la ministra Soledad Acuña impermeable al diálogo.



En este contexto, hubo denuncias en varios colegios de supuestas tareas de espionaje sobre las tomas, sospechosas camionetas estacionadas en las puertas de las instituciones; presencia policial recurrente; y hasta supuesto personal de mantenimiento que quiso entrar con diversas excusas y de mala manera a diversos establecimientos.

En las últimas horas, circuló, además, un video de dos policías dentro del Colegio Nacional Buenos Aires, dependiente de la UBA, medida que está prohibida por la ley. Allí un docente denuncia que los uniformados ingresaron con la supuesta tarea de ver si el establecimiento estaba tomado y para “dar órdenes”.