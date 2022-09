Laura Azcurra, actriz y mamá de un estudiante de la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola, apoyó este viernes el reclamo de los alumnos porteños y aseguró que “quieren una educación mejor y están en todo su derecho de pedirla”.



Para ella, la educación que ofrece el Gobierno porteño es “una paparruchada”. Señaló como agravantes no solo la falta de diálogo y las supuestas “prácticas profesionales”, sino también el estado de infraestructura de algunas instituciones y la falta de personal docente para cubrir todos los puestos.

“Estoy acá como madre, como alguien que fue estudiante de escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo Azcurra al móvil de AM750. La artista consideró “emocionante” ver que “los chicos están organizados” y cómo “levantan la vara de toda la coyuntura de lo que está pasando”.

En tanto, no se reservó las críticas a la cobertura mediática que se está haciendo del proceso de más de 15 tomas en todo el territorio porteño: “Los medios de incomunicación usan, como siempre, las problemáticas del momento para tirarlas a su balanza tendenciosa y partidaria”.

“El objetivo de los estudiantes está muy claro. No puede seguir la educación funcionando como está funcionando. Hace mucho tiempo están buscando una reunión con la ministra Soledad Acuña. No son solo pedidos de formación y de situación edilicia. Hay escuelas que no han tenido calefacción y no tienen docentes”, aseguró en contrapartida.

Para encontrar la solución al reclamo, Azcurra pidió avanzar con el diálogo: “El Gobierno dice que está dispuesto a ofrecer calidad de vida y educación, pero ¿dónde está el diálogo?”. “No se están reuniendo con los centros de estudiantes y además están señalando, con acusaciones, con difamaciones, con estigmatización”, añadió.

“Más corto y más simple sería ofrecer esa reunión y ver que los chicos están en una toma pacífica cuidando las instalaciones del colegio y defendiendo la manera en la que quieren estudiar. Porque realmente quieren estudiar. Están generando un espacio de diálogo, de debate, de discusión. Quieren una educación mejor y están en todo su derecho de pedirla”, finalizó.