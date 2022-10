* Ligia Piro tendrá a su cargo una versión de "Barro tal vez", de Luis Alberto Spinetta, a quien la cantante quiere destacar "por todo lo que lo unía a esto y todo lo que hizo por Conduciendo a Conciencia". Participa por tercera vez de este concierto. "El artista tiene un rol social y cultural, y todo lo que pueda hacer para visibilizar este tipo de causas, es parte de su tarea. Si estas familias no hicieran esto todos los años, esta tragedia tan grande ya se hubiera olvidado. Ellos se preocuparon por transformarla en un mensaje de amor y compromiso. Estoy muy orgullosa de participar", dice.

* Lito Vitale asumió, desde hace varios años, el "armado" musical de esta gran movida. "Hoy el teléfono te propone casi el cien por ciento de tus actividades, cuesta mucho no estar pendiente. Hacer entender que no tiene que estar presente al conducir, ya es un gran mensaje. Lo mismo el tema del alcohol cero, porque la tragedia tuvo que ver con ese chofer que salió a la ruta alcoholizado. Difundir estos mensajes debería ser tarea de todos", analiza.

* Juan Carlos Baglietto hará "Piedra y camino", de Atahualpa Yupanqui, y tocará con Lito Vitale y los músicos de su grupo. "Mi motivación para participar tiene que ver, en principio, con la memoria. Y con generar conciencia acerca de un mal endémico que tenemos los argentinos, la forma en que manejamos. Después de tantos años los padres siguen trabajando para que esto no vuelva a suceder, y eso es ejemplar", advierte.



* Miss Bolivia va a hacer la canción "Menos mierda", el adelato de su próximo disco, que grabó con Perotá Chingó. "Me parece super importante y urgente desplegar el mensaje de conducir a conciencia. Voy a estar compartiendo con artistas colegas que me honran, con el maestro Lito Vitale, y con León, otro maestro al que conocí hace no tanto. Una dupla mega generosa de compañeros que no dejan de asombrarme e interpelarme con sus propuestas, trayectoria y calidad artística", destaca. "Poder traducir en canciones el mensaje de Conduciendo a Conciencia es un privilegio para hacer de este mundo, un mundo 'Menos mierda'".



* Lula Bertoldi volverá a estar junto a Gabriel Pedernera y Brenda Martin, sus compañeros de Eruca Sativa. "Conocer a esta agrupación de padres nos descolocó, en el mejor sentido. Teniendo hijos, lo entendés desde otro lugar. Son personas que de situaciones horribles sacan lo mejor, que pudieron renacer y enseñarnos, que tienen la fortaleza para construir porque quieren que la sociedad sea un lugar mejor. Los admiro y los quiero, me enseñaron mucho".

* Raúl Porchetto hará "Sentado en el umbral de dios", que cree es la síntesis del legado que dejaron los chicos y la maestra fallecidos. "Habla de cuando a uno le importan los otros y los otros son parte de uno para construir una vida diferente. Creo que esa construcción marca el camino en tiempos tan ácidos y egoístas, cuando los egos y el poder han hecho un tontódromo de lo cotidiano. Esos chicos son un ejemplo".