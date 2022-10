Mensaje de fe y esperanza:



Tal vez te sientas desanimado y deprimido y te gustaría recibir una palabra de aliento. Si eso ocurre, me alegra saber que entonces este mensaje llega en el momento adecuado.

Antes que todo debo decirte que debes creer en vos mismo. Sin una confianza humilde pero razonable en tus propios poderes, no podrás jamás tener éxito en la búsqueda que todos hacemos a diario.

Y si no conseguimos nuestro deseo, caminamos otra cuadra y renovamos la esperanza. Siempre que haya un quiosco abierto, habrá expectativa de que tenga figuritas. El hallazgo de la figurita difícil es un premio que sólo aparece como consecuencia directa de la perseverancia.

Quizás todavía no llegaste a tu meta de conseguir la figu de Messi, pero ten la seguridad de que hoy estás más cerca de lo que estabas ayer. El verdadero éxito está en no rendirse nunca. Por lo tanto, jamás dejes de insistir. No importa lo lento que vayas completando el álbum de Panini mientras no te detengas.

El hermano Severino Gutiérrez nos cuenta su angustia por no haber podido siquiera completar la mitad del álbum. "Me caminé 56 cuadras por avenida Rivadavia buscando quioscos que vendan figuritas, solo encontré dos abiertos. Es cierto que era un domingo a la noche. Pero no importa, yo no cesé en mi búsqueda. En uno de esos quioscos pude adquirir cinco paquetes que me dieron una felicidad plena. Me salió la de Harry Kane que no tenía, la de Benzema, la de un morocho parecido a Neymar Jr. que no era Neymar Jr., y otras más que me ayudaron a avanzar en mi colección. Me faltan muchas, quizás más de la mitad del álbum, pero yo no me quedaré con los brazos cruzados".

Bien dicho, Severino. No te quedes con los brazos cruzados: úsalos para rezar. Después de muchos rezos hallarás lo buscado. Cuando tienes una ambición verdadera, no pierdes la esperanza. Perder la esperanza será una clara señal de que no la tienes. A los que maldicen a los distribuidores de paquetes les digo que recuerden que si el Señor multiplicó los panes, bien puede multiplicar los Panini. Severino, vos sos un ser de luz, pero ten cuidado, si te sacan el subsidio, Edesur en su próxima boleta te va a quitar la mitad de lo que gastas en comprar paquetes de figuritas.

Para finalizar les recuerdo algunos de nuestros mandamientos:

-“Ama al álbum de Panini como a ti mismo”.

-“No desearás la figurita difícil de tu prójimo”.

-“No comprarás paquetes de figuritas a precios exorbitantes en vano”.

-“No blasfemarás al quiosco que tenga el cartel 'No vendo figus ni álbumes del Mundial'”.