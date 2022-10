El gobierno provincial y Amsafé se volverán a sentar hoy en la mesa de negociaciones para intentar destrabar un conflicto que no ha parado de escalar, sobre todo después que se aplicara el descuento a los docentes públicos por los días de paro, medida que fue criticada este domingo por el Movimiento Evita y legisladores peronistas. En ese marco, desde las 11, el gremio docente marchará en Rosario hacia Plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, con el apoyo de ATE Rosario y desobligará a los trabajadores de 10 a 15 por lo cual se verá reducida la jornada escolar en algunas escuelas de la ciudad.

El Ejecutivo santafesino y el gremio de los docentes públicos llegan a la reunión de hoy con posturas claras y definidas que parecen estar demasiado contrapuestas como para lograr un acuerdo inmediato. La convocatoria fue confirmada para las 10 en la sede del Ministerio de Trabajo de la capital provincial por el titular de esa cartera, Juan Manuel Pusineri, quien encabeza la negociación junto con la ministra de Educación, Adriana Cantero. Para acompañar y apoyar el reclamo docente, la departamental local de Amsafé decidió convocar a una marcha bajo el lema “Basta de autoritarismo”. A través de un comunicado expresaron: “Acá no hay negociación paritaria, acá hay autoritarismo y violencia fuera de toda legalidad”.

En contacto con Rosario/12, Pusineri adelantó que “en términos generales tenemos la mejor predisposición para que podamos resolver el tema en un marco de diálogo y colaboración” pero pidió “tener una mirada que vea la integralidad de las cuestiones que estamos considerando”. En ese sentido, el ministro destacó que “lo más importante es la educación, las clases de los alumnos, la posibilidad de que puedan tener una instancia de recuperación de los días en que no las tuvieron” por lo que quieren llegar a un entendimiento con los docentes.

“Hoy hay un único gremio en toda la provincia que no arribó a un acuerdo. Eso está indicando que la razonabilidad pasa por trabajar en sentido positivo. También queremos que todos los trabajadores representados por ese sindicato puedan cobrar los aumentos y el sueldo íntegro. Para eso necesitamos que prime el sentido común que pasa por fortalecer la voluntad de conciliar”. Al mismo tiempo, defendió el ofrecimiento realizado por el gobierno: “La inflación siempre influye en la discusión salarial, para ello acordamos aumentos ahora y revisión antes que finalice el año. Ese esquema de aceptación por parte de todos los gremios es lo que por un principio de buena fe en la negociación, inhabilita introducir modificaciones”. Esto va en sintonía con lo esgrimido por el gobernador Perotti días atrás cuando aseguró que la propuesta no solo es “buena" sino que además es "de las mejores del país”.

Por su parte, el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, manifestó a este medio que apuestan a que el gobierno mejore la oferta y que defina rápidamente cómo va a reintegrar el dinero de los descuentos realizados a los docentes por las jornadas de protesta. “La medida fue una barbaridad, en algunos casos los descuentos fueron del 80% del salario de contado”, el representante gremial se refirió así a la decisión del gobierno provincial de liquidar los sueldos de los docentes públicos santafesinos correspondientes a septiembre con los anunciados descuentos por los días de paro llevados a cabo por Amsafé luego de que el gremio no aceptara la oferta salarial ofrecida por la provincia. “En la docencia de toda la provincia hay mucho malestar por estos descuentos absolutamente arbitrarios y cómo en los hechos el gobierno rompió la paritaria disponiendo aumentos para algunos gremios y para otros no, lo cual es absolutamente contrario a la ley”, criticó Casiello.

Al encontrarse los docentes con los recibos de sueldos con altísimos descuentos, desde sectores del propio peronismo santafesino salieron a cuestionar la medida, rechazando la actitud de la gestión de Omar Perotti para con los docentes. En ese sentido, el Movimiento Evita de Santa Fe emitió un duro comunicado rechazando “totalmente” la actitud asumida por el gobierno provincial de descontar del salario de los docentes los días del paro, entendiendo que “el derecho a la huelga no sólo está establecido en la Constitución sino que es la herramienta de lucha que tienen las y los trabajadores para expresar su disconformidad”. Además, consideraron la medida como “una extorsión para domesticar a las y los trabajadores”. De la misma manera, el diputado provincial Luis Rubeo expresó su rechazo a la medida escribiendo en redes sociales: “Un gobernador peronista no haría semejante barbaridad”. Lo mismo hizo su colega Lucila de Ponti, quien manifestó que “cercenar el salario de los docentes no es el camino para alcanzar un acuerdo”.