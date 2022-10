Ringo Starr debió cancelar los conciertos que iba a brindar el fin de semana pasado en el Four Winds Casino de Michigan y el Mystic Lake Casino Hotel, de Minnesota; el lunes por la tarde, la cuenta de Twitter del Canada Life Centre, donde el Beatle debía presentarse este martes, anunció la cancelación del concierto: "Hoy se confirmó que Ringo tiene covid y la gira se mantendrá en suspenso hasta que se recupere".

El sábado se habían disparado las alarmas con respecto a la salud del músico, que cumplió 82 años el pasado 7 de julio. Un comunicado de los representantes de Starr señaló que se esperó hasta último momento para confirmar la suspensión, debido a que el artista especulaba que podría mejorar para la hora del concierto. “Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló”, decía el texto.

El baterista, cantante y compositor se encuentra en plena gira por los Estados Unidos junto a la All-Starr Band, agrupación que lo acompaña desde hace tiempo y en la que aparecen varios músicos que han formado parte de agrupaciones célebres del pop, como Steve Lukather de Toto; Colin Hay de Men at Work; Hamish Stuart, ex guitarrista de Paul McCartney y The Pretenders; y el multiinstrumentista Edgar Winter, hermano del fallecido guitarrista blusero Johnny Winter.