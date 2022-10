El Banco Central compró este lunes 45 millones de dólares, en la primera jornada hábil de octubre, cuando ya no se encuentra vigente el precio especial de 200 pesos para la exportación del complejo sojero. Durante las próximas jornadas se terminaría de liquidar un remanente pendiente del mes pasado y posteriormente la autoridad monetaria, según estiman corredores de cambio, podría volver a intervenir con ventas en la plaza cambiaria. Con las adquisiciones de este lunes, el Central consiguió acumular divisas durante 20 jornadas consecutivas y hacer colchón para los próximos meses.

La cotización de los dólares financieros bajaron al igual que el blue. La divisa ilegal retrocedió 4 pesos para ubicarse en 284. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación bajó 0,4 por ciento, a 307,78 pesos. Por el lado del dólar oficial, la cotización se ubicó en 154,25 pesos, con una suba de 1,08 pesos en relación con el valor del viernes. Para el segmento mayorista, mientras tanto, la cotización de la divisa estadounidense computó un aumento de 91 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de 148,23 pesos.

El dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de 201,93 pesos por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, 256,29 pesos. El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en 271,83.

El volumen operado en el segmento de contado fue de 342 millones de dóalres, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 7 millones y en el mercado de futuros de Rosario se transaron 414 millones de dólares.

En lo que refiere a los activos bursátiles, las acciones y los bonos en moneda extranjera comenzaron octubre con un fuerte impulso. Algunos títulos públicos en moneda extranjera llegaron a rebotar hasta 7 por ciento y las acciones argentinas también tuvieron una buena performance, con aumentos de hasta 9 por ciento. En promedio la bolsa porteña subió 4 por ciento.

El clima de optimismo local con los activos financieros coincidió con una fuerte suba en los mercados internacionales. Wall Street abrió octubre con importantes ganancias tras la caída de rendimiento en Bonos del Tesoro. El promedio industrial Dow Jones ganó 2,7%, el índice ampliado S&P 500 subió 2,6% y el indicador tecnológico Nasdaq trepó 2,3%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años pasó a negociarse en torno del 3,65%, después de superar el 4% la semana pasada. El rendimiento del bono a dos años, que sigue más de cerca las expectativas de acción de la Fed, cayó al 4,11% desde el 4,27% tras los informes sobre la economía más débiles de lo esperado.

Las acciones de empresas de alto crecimiento y las inversiones particularmente riesgosas o caras han sido las más afectadas por los cambios en las tasas. Las criptomonedas se recuperaron por con el alivio de los rendimientos, mientras que las acciones tecnológicas fueron las que más levantaron. Apple y Microsoft subieron más del 3%.

La principal preocupación de los mercados globales, más allá de estos rebotes de comienzos de octubre, fue la situación del Credit Suisse, por el desplome de sus acciones. Esta entidad financiera, considerado el segundo banco suizo y uno de los más grandes del mundo, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia luego de que se desatara una nueva venta masiva de sus acciones que, en el último año, perdieron el 56,2% de su valor, tras multimillonarias pérdidas por malas decisiones de inversión.

Credit Suisse, un banco conocido mundialmente por sus actividades de banca de inversión (comercio, acuerdos de fusiones y adquisiciones, bonos, valores, etc.) y operaciones de gestión de patrimonio, tenía una capitalización de mercado de US$ 22.300 millones hace un año, mientras que este lunes su valor era de US$ 10.400 millones.