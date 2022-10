La asociación Inquilinos Agrupados presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña que propone que todas las viviendas que permanezcan vacías por más de 90 días tengan que ingresar obligatoriamente en un Sistema de Alquiler Protegido administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, el precio del alquiler deberá ser, según la iniciativa, equivalente al 1 por ciento del valor fiscal.

En la ciudad de Buenos Aires, según el censo de 1991, había 40.000 viviendas vacías. Ya en el 2010 eran 341.000. Según Inquilinos Agrupados esta cifra ubica la ciudad en el primer lugar del ranking de cantidad de viviendas vacías por habitante.

“Cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico. Hemos decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la ciudad. Ahora, comienza la campaña de juntada de firmas en todos los barrios porteños en donde los inquilinos y las inquilinas podrán sumarse. Necesitamos 38.000 firmas para que nuestro proyecto sea tratado en la legislatura”, sostiene Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.

El proyecto prevé además que las viviendas con herencia vacante deban ingresar al Sistema de Alquiler Protegido. “En la constitución porteña se permite que la ciudad se haga de viviendas para solucionar el déficit habitacional. Pero a su vez, hay una ley que indica que aquellas viviendas que quedan sin herencia, el gobierno puede rematarlas a sectores que están ligados al mercado inmobiliario. Nosotros buscamos modificar esa ley y que cualquier vivienda con herencia vacante sí o sí pase al sistema de Alquiler Protegido”, sostuvo Muñoz.

Cambio de postura

A comienzos de año, Inquilinos Agrupados propuso aplicar un impuesto a las viviendas vacías. El plan que llevaron a la Secretaría de Comercio consistía en cobrarle a los dueños de más de tres propiedades que tengan viviendas vacías por más de dos meses un impuesto con una alícuota del 5 por ciento del valor fiscal. “El impuesto a la vivienda vacía es una medida que se toma en casi todas las ciudades grandes del mundo. Su función es limitar la especulación, y aumentar la oferta para bajar la presión sobre los precios”, aseguró la entidad en su cuenta de Twitter el pasado 15 de marzo.

Sin embargo, ahora Muñoz sorprendió al afirmar en declaraciones a Radio Gráfica que el nuevo proyecto que propone alquilar obligatoriamente las viviendas vacías por más de 90 días busca “salir de la farsa del impuesto a la vivienda vacía porque ese impuesto se paga, alguien que tiene diez viviendas no tiene problema en pagarlo. Y a nosotros no nos interesa que la Ciudad recaude, sino que las viviendas estén alquiladas y sean para vivir, por eso queremos salir de esa trampa y plantear lo que en verdad queremos y no lo que nos hace discutir el mercado”. “No se trata de una cuestión tributaria, sino de derechos”, agregó.

“Hoy, somos 1.2 millones de inquilinos en la Ciudad y estamos convencidos que, así como logramos que la comisión la pague el dueño en el 2017, y en el 2020 la ley de alquileres nacional, vamos a lograr terminar con la especulación de aquellos que tienen decenas de viviendas vacías”, agregó Muñoz.

La ley de alquileres que reivindica la agrupación ha generado una enorme polémica desde su sanción porque se retrajo la oferta de viviendas y los precios comenzaron a subir muy por encima de la inflación. Incluso muchos de los legisladores que la votaron se manifestaron arrepentidos y vienen impulsando la sanción de una nueva norma, aunque hasta el momento no hubo consenso entre los distintos bloques.