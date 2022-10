#MeGustaElArte En Tucumán, la Bienal Argentina de Fotografía Documental incluirá charlas, proyecciones y obras de Violeta Capasso, Ananké Asseff, Juanjo Fernández y del colectivo Rueda Photos, entre otrxs, del 5 al 8/10 en la Casa Histórica de la Independencia y más sedes. Por otro lado, ilustraciones tiernas, lúgubres, siniestras y frágiles protagonizan la muestra gráfica Miniatura, de Dixie Riedel, Belén Aguilera y Daniela Zahra (cantante de Mujercitas Terror), que sigue hasta el 13/10 en la Casa de la Juventud de San Isidro.



#VaDeNuevo ¿Vuelven bandas de todas las épocas y vos no querés volver con tu ex? Fernando Ruiz Diaz anunció el reencuentro de Catupecu Machu con el público, el 9/12 en Obras con entradas ya en venta y formación a doble batería, incluyendo el regreso de Abril Sosa. Mientras que Usted Señalemelo reapareció, en principio, en sus redes sociales, con un reinicio a cero y una nueva gráfica para dar paso a su próxima era.

#HayTablas Fuerzas animales copan cuerpos perturbados en Sudor animal, de la compañía Desdobladas (viernes 22.30, Club de Trapecistas Estrella del Centenario). Las disidencias son el eje de la performance unipersonal Rudo, de Gabriel Gavila (domingos a las 18, Espacio Artístico La Sodería, a la gorra). Un reality sobre "soccer" dispara la comedia Fútbol Mundo Estrella, dirigida por Andrés Binetti (sábados 18.30, Itaca Complejo Teatral). Y una clínica biotecnológica desafía las transformaciones en Human tecno trans, de Luciano Saiz (viernes a las 21, Área 623).

#DeCatálogo Desde Mar del Plata, el trío Alan Trezz cargó el EP Desde el mundo absurdo, paseo de pop-rock introspectivo y colorido; mientras que Marie Federman embarcó Nuestros ríos, álbum de pop orgánico, sensual y acaso tribal, con cameos de world music. Además, Placer compartió su sexto disco Otra vez, una nueva galería entusiasta con menú de canción brit-pop-rock, estribillos luminosos y producción de Moska Lorenzo. El Atolón de Funafuti soltó la primera mitad de su álbum Caos y control, aventura rock camaleónica, fantasmagórica y melodramática. El combo porteño Alterados Maníacos armó el EP Rompecabezas, desafiante e indignado viaje stoner rock. Y el proyecto necochense-alemán Las Palabras liberó su disco debut ERA, experiencia indie pop con tradición de rock nacional ochentoso.



#HacelaSimple ¡Canciones hasta que empiece el Mundial! Julián Desbats entregó el experimento tórrido Mariscal, y además sacó doblete con el proyecto Yony Linyero (La linyereada + Soulé). También salieron canciones de la dupla Manu Estrach & Sebastián Tozzola (Tiempo lata), de Trago Amargo (No sabés), de Ernes (Ella), de La Real Academia (Mientras tanto), de Guacho Bleu (Fuego amigo), del dúo Que Mal Te Sale Vivir (Límite), de Trauma Unicornio (Tarada) y de la colaboración entre Barda y Gus Goncalves (Rama en el río).



#JoystickDivision ¿Qué buscás, juegos con rebajas? Playstation sigue con su promo Planeta de Descuentos hasta el 12/10; y además este mes ofrece gratis para suscriptores PS Plus los juegos Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 y Superhot. ¿Algo para jugar viajando? Bandai Namco sacó para Switch el arcade rítmico Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival y el JRPG de acción Sword Art Online Alicization Lycoris. ¿Una demo? En Steam se puede probar hasta el 10/10 la del indie chileno Clash: Artifacts of Chaos, con su mundo de fantasía gore lleno de acción, aventura y artes marciales. ¿Eventos aterradores? A tono con el mes, Apex Legends tiene en marcha hasta fin de octubre la temporada de Lucha o Pesadilla, con modos rotativos y aspectos basados en Halloween.

