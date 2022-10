Este miércoles desde las 16 Benfica recibirá al PSG en el Estadio da Luz por la tercera fecha del grupo H de la UEFA Champions League 2022/23. Cómo verlo en vivo por TV y online y las probables formaciones.

Benfica en la liga portuguesa y la Champions League 2022

Benfica tiene puntaje perfecto en el grupo H de la Champions League: sumó 6 de 6 tras sus triunfos 2 a 0 ante el Maccabi Haifa como local y 2 a 1 frente a Juventus de visitante. Solo por diferencia de gol —uno a favor— es escolta y no líder.

Los portugueses tomaron una buena distancia teniendo en cuenta que, al menos a priori, lo más probable es que acaben disputándose el segundo puesto con la Vecchia Signora. Los italianos atraviesan un momento muy irregular, pero aún faltan cuatro encuentros por jugarse.

En la Primeira Liga, la máxima división del fútbol portugués, marchan en la cima con 22 puntos, tres más que sus escoltas Sporting Braga y Porto, tras siete victorias y un empate.

Resultados del grupo H de la Champions League.

PSG en la liga francesa y la Champions League

Por su parte, el PSG se impuso 2 a 1 a la Juve en París y luego hizo lo propio por 3 a 1 ante el equipo israelí. Por tan solo un gol son los punteros del grupo. Este partido será clave para comenzar a definir su liderato en la zona y pensar en las fases de eliminación directa, donde ha fallado de manera sorprendente en más de una ocasión.

En la Ligue 1 no hay sorpresas. El equipo de Neymar, Messi, Mbappé y compañía lidera la tabla con 25 unidades, tras ocho victorias y un empate, con 28 goles a favor y tan solo cinco en contra. La hegemonía en Francia es total: PSG ganó 8 de las últimas 10 ligas.

Está claro que desde hace tiempo el único deseo del club es ganar la Champions League, un objetivo que no solo le ha sido esquivo, sino que ha quedado eliminado de maneras muy difíciles de digerir, en series que parecía tener liquidadas. Los torneos locale ya no son motivo de gran alegría, aunque sí de reclamos en caso de no ganarlos. Todas las fichas están puestas en La Orejona.

Tabla de posiciones del grupo H de la Champions League.

Horario, cómo verlo en vivo por TV y online

El encuentro comenzará desde las 16, será televisado por ESPN y transmitido a través de Star+. Los usuarios de Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otras, pueden ver la señal mediante esas plataformas de streaming.

Benfica vs. PSG: probables formaciones

Benfica: Odisseas Vlachodimos; Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Alex Grimaldo; Joao Mario, Enzo Fernández, Rafa Silva, Florentino Luis; David Neres y Goncalo Ramos. DT: Roger Schmidt.



PSG: Gianluigi Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Marquinhos, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz; Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar. DT: Christophe Galtier.

