Vecinos de San Miguel de Tucumán rompieron este miércoles una intervención artística realizada en la fachada de la Casa Histórica por la artista Ananké Assef en el marco de la Bienal Argentina de Fotografía Documental. La obra, un cartel con la consigna “Ocupa las calles con tu decisión y tu belleza”, fue desmontada con furia mediante tijeras y alicates, luego de un intento de incendio fallido con un encendedor.

"Esto representa a todos los argentinos, es la casa donde se declaró la independencia, no la pueden tapar con un trapo basura. ¿Intervención artística sobre qué? ¿Sobre nuestra historia, sobre nuestros valores, sobre nuestra patria?", dijo uno de los vecinos que violentó la intervención ante cámaras de medios locales.

"Esto es un insulto a los tucumanos, a la República Argentina, a los valores. Eso es. Me molesta que por lo que lucharon nuestros próceres, Belgrano, San Martín y demás, esté tirado a la basura por esta gente de mierda. Vos sos dueño de hacer lo que quieras pero no sobre la base de un país", continuó el hombre a los gritos.

Otro vecino, que se identificó como Armando Gabriel Cabellos, quemó parte del borde del cartel con un encendedor. "No podemos llegar a como viven en Villa Mascardi", bramó y se jactó en tono amenazante de tener "las pelotas bien puestas" para no permitir que se "violente la libertad de la República Argentina".

También participó del acto de vandalismo Luis Alfredo Manzur, quien se presentó ante los periodistas como presidente de la asociación civil Verdaderos Combatientes de Malvinas. Consultado sobre su accionar, explicó: "Siento que de alguna manera estoy ayudando a esos cientos de ciudadanos que han venido de otras provincias, que han hecho 1700 kilómetros para poder entrar a la Casa de Tucumán, y ven cercenados sus derechos a causa de algunos que no les interesa el patrimonio de la provincia".

La intervención artística

La obra fue instalada por la artista visual Ananké Assef en el marco de la Bienal Argentina de Fotografía Documental, que se llevará a cabo en la ciudad tucumana entre el 5 y el 8 de octubre.

"Me invitaron para abrir la Bienal interviniendo la Casa Histórica, un lugar tan emblemático y tan importante de Tucumán y de Argentina. Yo per se no hago en general obras políticas pero sí todo mi trabajo tiene que ver con cuestiones propositivas", explicó la artista en diálogo con La Gaceta Play.

"Estamos en un momento de la Argentina y el mundo donde hay mucha división política y cuando me invitaron yo le dije al director que intervenía pero desde un lugar que para mí llama más a la unión que a la división. Por eso esta frase que dice 'ocupa las calles con tu decisión y tu belleza' tiene que ver con algo más amoroso, cómo ocupamos el mundo y cuánta consciencia tenemos de lo que aportamos en el mundo", continuó Assef.

La instalación, según indicó la artista, tiene una segundo momento, que comenzará a partir de las 17.30. "Se va a ubicar al frente (de la Casa Histórica) un podio como los que usan los políticos, donde solamente va a haber un micrófono abierto para la gente. Va a ir subiendo la gente y va decir 'yo lo que más deseo es...', con libertad absoluta de decir lo que quiera, sea político, existencial, espiritual, material, no tiene límites".

El objetivo, precisó la artista, "es darle la voz al pueblo desde un lugar de libertad absoluta. El lugar que normalmente ocupan los políticos en este momento va a estar dado a ciudadanos y ciudadanas frente a la Casa de Tucumán, que no es poca cosa".

Consultada sobre la posible repercusión de su obra, antes de que finalmente ocurriera el ataque, respondió: "Cuando una hace una acción en vía pública tiene que hacer algo que llame la atención de alguna manera y mi propósito de ocluir el ingreso principal de la Casa Histórica tiene que ver con decir 'acá no puedo pasar, pero tengo que reflexionar'. Te estoy poniendo una frase para que reflexiones. Es la manera que yo encuentro de poner adelante de la gente una gran reflexión".