Familiares, amigos y compañeras de la adolescente Lucía Pérez encabezaron este jueves la inauguración de un mural para recordarla en la puerta de la escuela secundaria a la que asistía en la ciudad de Mar del Plata, a pocos días de cumplirse seis años de su femicidio.



El acto se realizó en el ingreso a la Escuela de Educación Polimodal 3, ubicada en Juan B. Justo al 700, con la participación de Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de la víctima, quienes pidieron que "nunca más haya otras Lucías".



También estuvieron presentes Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, del Ministerio de las Mujeres bonaerense, quien señaló que "si la comunidad no olvida y hace el ejercicio de memoria entonces la posibilidad de que no haya otras Lucías es mucho más cercana".



Por parte de esa cartera bonaerense estuvieron, además, Agostina Balastegui, directora de Políticas de Prevención, y Yamila Zavala Rodríguez, directora regional.



En tanto, la madre de la adolescente brindó una charla a estudiantes de ciclo superior de la institución, en la que se conserva el banco que ella utilizaba, que fue intervenido con mensajes escritos por sus compañeras y compañeros.



Los organizadores del acto convocaron, a su vez, al padre Héctor "Chovi" Diez a bendecir el mural y a evocar unas plegarias en honor a Lucía.



La iniciativa forma parte de actividades realizadas en el marco de los programas "Ellas no estaban pintadas" y "Mariposas", del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, en articulación con la Dirección General de Escuelas provincial.



La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la investigación, la chica había conocido un día antes a los dos imputados por su femicidio, Juan Pablo Offidani (47) y Matías Gabriel Farías (28), cuando ambos se acercaron a través de una amiga de la escuela para venderle un cigarrillo de marihuana.



Offidani y Farías están acusados de aabusar sexualmente de la adolescente y matarla, y aunque fueron absueltos de esa acusación en un primer juicio realizado en noviembre de 2018, deberán enfrentar un nuevo proceso desde el próximo 7 de febrero, luego de que el Tribunal de Casación Penal provincial anuló la absolución, en un fallo confirmado por la Suprema Corte bonaerense por considerar que el primer tribunal había fallado con prejuicios y una evidente ausencia de perspectiva de género.