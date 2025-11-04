Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) presentaron una nueva propuesta económica mejorando la oferta para los acreedores de Vicentin, con mejores condiciones y plazos más cortos de pago, buscando lograr su apoyo en el proceso denominado de cramdown.

La suerte de la propuesta de las dos cerealeras para pasar a tener el manejo de Vicentin, en concurso de acreedores, depende de poder obtener el respaldo de ujna mayoría calificada de acreedores. Es decir, no sólo en cantidad de titulares de crédito sino además en el volumen de deuda representado por los mismos.

La iniciativa prevé el pago total de las acreencias de hasta 130 mil dólares dentro de los 30 días posteriores a la homologación judicial, una medida que beneficiará a alrededor del 80 por ciento de los acreedores. Aquellos con créditos superiores a 400 mil dólares recibirán un anticipo de 25 mil dólares en efectivo y un aumento en las primeras cuotas del plan, lo que agilizará la recuperación de fondos.

Además, el acuerdo contempla pagos adicionales para las categorías B y C, sujetos a la utilización de quebrantos fiscales por parte de Vicentin, siempre que cuente con dictamen favorable de la AFIP.

Desde LDC remarcaron que el objetivo es ofrecer una solución sustentable y equitativa, que garantice tanto la recuperación de los créditos como la continuidad de los empleos en la empresa santafesina.

Durante la audiencia, la Unión Agrícola Avellaneda (UAA) manifestó su apoyo a la propuesta y destacó la importancia de sostener la operatividad del denominado Nodo Norte de Vicentin. La UAA se había inscripto originalmente como una de las aspirantes a participar del nuevo control de Vicentin, pero luego desistió para pasar a apoyar la propuesta de Molinos Agro - Dreyfuys.

Las compañías invitaron a los acreedores a adherirse al nuevo esquema, al que calificaron como “la alternativa más sólida y favorable” para cerrar definitivamente el conflicto judicial que atraviesa la firma cerealera.