El presidente Javier Milei recibió este martes las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una breve ceremonia en Casa Rosada. En la misma oportunidad, el mandatario hizo lo propio además con los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza.

De origen cubano, Lamelas había escandalizado antes de ser confirmado por el Senado estadounidense, cuando afirmó que iría a todas las provincias para impedir que los gobernadores argentinos negocien con fuerzas como China para el desarrollo de proyectos y que se aseguraría que Cristina Fernández de Kirchner estuviera sometida a la Justicia.

Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje a Estados Unidos, el 14º, para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump; la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.



El encuentro de Miami tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; el ex tenista Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.



Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones de Milei, aunque se descarta la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos.