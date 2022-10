El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta se aferra a su candidatura presidencial y se presenta como “garante del cambio” frente a la amenaza de Mauricio Macri de presentarse como candidato si –a su criterio-- los aspirantes de su propio partido no muestran firmeza para realizar el giro a la derecha para las transformaciones neoliberales que propone. Un nuevo capítulo en la interna amarilla, dentro de una pelea cada vez más virulenta entre las fuerzas y dirigentes que integran la alianza opositora.

Rodríguez Larreta se plantó en su propio territorio para buscar exhibir sus aspiraciones presidenciales en la disputa de Juntos por el Cambio por las candidaturas de 2023 y responderle a Macri. El alcalde aseguró que el "verdadero cambio" es el que "se está realizando en la Ciudad de Buenos Aires" y que "el apoyo importante es el de la gente".

Pocos días atrás y desde España, Macri se refirió en una entrevista concedida al diario ABC a su eventual apoyo a los principales referentes del PRO que buscan ser candidatos a presidente --Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta--, y lanzó una advertencia para mostrarse como protagonista: "Si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar". Una demostración de fuerza para posicionarse como el gran elector de su propio partido y de la coalición opositora, sin descartar su anhelado “segundo tiempo” en Casa Rosada.

Durante la rueda de prensa que el gobierno porteño brindó ayer para anunciar que la Ciudad de Buenos Aires será la sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, Rodríguez Larreta fue consultado sobre las palabras que Macri lanzó desde España. "Respecto de lo que dijo Mauricio, el verdadero cambio es el que estamos haciendo en la Ciudad. Lo estamos haciendo bajando la tasa del delito, la más baja de la historia, defendiendo las escuelas abiertas, luchando contra el cambio climático", respondió el alcalde que se mostró de esa manera como “garante” del cambio y de su propio diseño del mismo.

"El apoyo importante es el de la gente, nosotros trabajamos para el bienestar de millones de argentinos que viven, nos visitan, estudian o trabajan en la Ciudad. Ese es el apoyo que realmente vale", agregó Rodríguez Larreta restando importancia al respaldo que podría darle el expresidente a su candidatura. Un desaire que puede traer réplicas desde el interior del propio macrismo.

Luego trató de mostrarse alejado de la aspiración que lo obsesiona. "Aún es temprano para hablar de candidaturas", dijo y aprovechó para meterse en el debate sobre la continuidad o no de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "En Juntos por el Cambio va a elegir la gente. Son las PASO las que definen, sean quienes sean los candidatos. Sea Macri, (Facundo) Manes, (Gerardo) Morales, quien sea", afirmó el alcalde, quien definió a las PASO como "la mejor manera y la más democrática" para resolver la interna opositora.

Rodríguez Larreta incluyó a Macri entre los presidenciables, a los radicales que disputan su interna partidaria y evitó sumar su propio nombre a la lista. Tampoco mencionó a su principal contrincante dentro de la estructura del PRO: Patricia Bullrich.

Mucho más lejos estuvo de recordar que el Gobierno de Cambiemos –donde el gobierno porteño que dirige fue una de sus bases de sustentación-- impulsó proyectos para disolver las PASO en 2018.

Antes, el alcalde porteño se había posado sobre la vidriera del encuentro internacional para afianzar sus pretensiones electorales. “Los ojos del mundo van a volver a estar puestos en Buenos Aires y en la Argentina, porque vamos a estar discutiendo acá el cuidado del planeta”, sostuvo Rodríguez Larreta.

Pero la interna de la alianza volvió a obnubilar el escenario montado en la sede del Gobierno porteño para promocionar la Cumbre. El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue consultado por las acusaciones hechas por el diputado radical Facundo Manes sobre operadores judiciales y espionaje ilegal durante el gobierno macrista.

"La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada, en la diversidad tenemos distintos puntos de vista que nos desafían a ser más sólidos y a representar mejor las distintas ideas", respondió Macri evitando cualquier referencia a los planteos que realizó el neurocirujano radical y también aspirante presidencial sobre la gestión de su primo cuando estuvo al frente del Gobierno nacional.

Jorge Macri prefirió dejar de lado la dura disputa intestina de la alianza opositora y afirmó que "los equipos técnicos siguen trabajando en conjunto". Pero luego pidió tener "cuidado de cara a la sociedad para que las diferencias internas no generen angustia en la gente". Un reclamo para no ahuyentar a su propio electorado, aunque la puja por los posicionamientos de los candidatos no provienen de un solo sector y cruzan transversalmente a todas las fuerzas que tributan a Juntos por el Cambio.

"Somos una alternativa al gobierno y las diferencias son mejor sanearlas internamente que hacerlo de cara a la sociedad", agregó Macri para dirimir posturas a puertas cerradas y no exponerlas públicamente. "Que la parte nunca sea más importante que el todo", concluyó.