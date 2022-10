“A mi hermano lo mató la represión policial”, aseveró esta mañana Oscar Regueiro, el hermano de César “Lolo” Regueiro, el hincha que murió en medio de la represión policial ocurrida anoche en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Fue una pesadilla que nunca me la voy a sacar de la cabeza. Yo estaba con mi hermano en la cancha, fuimos a alentar a Gimnasia porque somos fanáticos de Gimnasia, lo seguimos a todos lados, damos la vida por Gimnasia", relató.



Según contó esta mañana, su sobrina, Juliana, no solo formó parte de aquel traumático episodio, sino que vio a su padre fallecer en sus brazos: "Cuando nosotros salimos de la cancha estábamos con mi hija, con sus dos nietitos y con su hija. Él se muere en brazos de la hija. A mi hermano le pegaron un garrotazo, algo le hicieron porque tiene la cabeza lastimada", destacó.

"Los nietos vieron morir a mi hermano. Decime, ¿Qué psicólogo, qué doctor va a curar el dolor a ese nieto que no va a ver más a su abuelo? ¿Quién nos va a solucionar esto? Nadie. Se tienen que hacer cargo las autoridades, pagar, porque nosotros pagamos la entrada, nosotros fuimos a ver un partido de fútbol, no a que me maten a mi hermano", agregó.





La responsabilidad de la Policía



Oscar Regueiro reveló que su hermano había recibido asistencia médica en medio de los gases lacrimógenos, hasta que la Policía comenzó a reprimir a los simpatizantes de Gimnasia: "Que quede claro que a mi hermano cuando lo tiran al piso, empiezan a reprimir al doctor, se asusta y sale corriendo. Y apenas sale corriendo el doctor, le tiran dos gases a mi hermano al lado y mi hermano se termina de morir. Está todo filmado eso".



Y continuó: "No lo dejan ayudarlo porque cuando mi sobrina le está tratando de hacer RCP, se acerca el médico y le empiezan a tirar balas de goma. Cuando el médico se asusta, sale corriendo y le tiran un gas al lado de mi hermano y ahí mi hermano se terminó de morir", reveló conmocionado. "Lo mata la Policía a mi hermano, que conste que a mi hermano lo mató la Policía. La hinchada de Gimnasia en ningún momento echó a los médicos, al contrario, todos trataban de huir porque era una locura", sentenció.



Para Oscar Regueiro, no se trató de un problema de "inseguridad". Mi hermano fue a ver un partido de fútbol, como lo fue a ver toda la gente que estaba en la cancha. Mi hermano no muere porque la tribuna o el paravalanchas, la tribuna de Gimnasia lo agredió, a mi hermano, y a las 25 mil personas que estaba en la cancha, lo agredió la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, aseveró este viernes en rueda de prensa.

El hermano del hincha del “Lobo” que murió anoche consideró que los hechos de violencia policial “no se iban a evitar” ya que, según opinó, “no fue una casualidad, estuvo preparado”, y acusó: “hecho por una mano negra”. En tanto, criticó la versión institucional que alega que hubo incitación a la violencia por parte de los hinchas. "Que muestren un video de las cinco mil personas en el bosque tirándole piedras a la policia como dicen", refutó.





Qué dijo sobre Sergio Berni

Asimismo, Oscar Regueiro se refirió a las palabras del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni: "Dijo que había 300 efectivos de la Policía, ¿para 25 mil personas vos ponés 300 policías? Todos saben que en los estadios que cuando tenes más de 20 mil personas tenés 900 o mil agentes". Y añadió: "¿Vos te crees que los gases los tiraron la gente que estaban con carnet y entrada? Están los videos", siguió sobre sus sospechas.

"¿Por qué no las abrieron cuando la gente pedía con los hijos, criaturas y abuelos que abran las puertas para salir porque se estaban muriendo ahogados?", cuestionó.

"Nosotros pedimos justicia por César Gustavo Regueiro, una persona de bien, un trabajador municipal, una persona muy querida...", aseguró. "No se merecía morir como murió, mi hermano no murió por un tema de violencia, a mi hermano lo mató la represión policial", sentenció.

Gimnasia-Boca: qué dijo el hijo del hincha fallecido en medio de la represión policial

"Estaba con sus nietos de 5 y 6 años en la popular cuando empezaron a tirar gases, los nenes le dijeron que no podían respirar y él se desesperó", relató con dramatismo su hijo Sergio, al día siguiente de los incidentes provocados por la represión policial.

"Estaban a punto de salir, pero la policía volvió a tirar gases. Quiso irse, no pudo. Ahí se descompuso y cayó al piso. Estamos todos en shock. El ministro (de Justicia) Julio Alak nos llamó y se puso a disposición", contó a la prensa en la puerta de su casa en La Plata.



Quién era "Lolo" Guerreiro, el hincha de Gimnasia que murió por los incidentes con la Policía

César Gustavo Regueiro tenía 57 años. Le decían "Lolo" y era fanático de Gimnasia y Esgrima La Plata. En la noche de este jueves fue a la cancha con su hija, Juliana, a hacer una de las cosas que más le gustaban: alentar al Lobo. Pero no pudo hacerlo. A los 9 minutos del inicio, el partido contra Boca se suspendió por graves incidentes fuera del estadio y "Lolo" se descompensó y murió de un infarto.



Fue la hija de Regueiro, Juliana, quien contó en sus redes sociales el trágico desenlace de una noche que nunca imaginó que terminaría de ese modo. "Vinimos a alentar al Lobo y se me fue el Gordo....quiero avisar acaba de fallecer mí papa Cesar Gustavo Lolo Regueiro", publicó en su cuenta de Facebook.

Según informó poco después el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, Regueiro "falleció cuando salía del estadio por un paro cardíaco". Le realizaron trabajos de RCP en el lugar, pero no lograron reanimarlo y llegó muerto al hospital San Martín.

"Lolo" vivía en Tolosa, localidad de La Plata, y era empleado municipal. Así lo confirmó el intendente de la capital provincial, Julio Garro, quien apuntó contra los dirigentes del club Gimnasia por no haber querido que el partido se disputara en el estadio Único de la Ciudad.

La vida de Lolo estaba ligada al fútbol desde siempre. Y no solo como hincha. En su juventud fue jugador profesional en el Club Atlético Villa San Carlos -que hoy se encuentra en la Primera B- y en la Liga Platense de Fútbol.Su carrera deportiva tenía un hito: lo habían nombrado como uno de los "Súper 8", mediocampistas derechos, que se destacaron en la Liga Amateur platense.



