Un camarógrafo de televisión que se encontraba realizando la cobertura en las afueras del estadio del Bosque, durante los incidentes entre hinchas de Gimnasia de La Plata y la policía que dejaron como saldo un muerto, fue alcanzado por tres impactos de bala de goma efectuados por un efectivo. La impactante secuencia quedó registrada por el mismo trabajador de prensa.



Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, fue uno de los heridos que dejó la grave represión en las adyacencias del estadio Juan Carmelo Zerillo, donde el Lobo y Boca disputaban el partido válido por la fecha 23 que debió suspenderse a los 9 minutos debido a los gases lacrimógenos que invadieron el campo de juego.

“Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, aseguró la víctima en el programa "Presión Alta" sobre la agresión. “Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, expresó el camarógrafo.

El trabajador de prensa remarcó que “no se podía respirar. Por eso nos metimos dentro de la camioneta por el dolor de garganta y los ojos”.

Los impactos de las balas de goma que recibió el camarógrafo.





Un muerto y ocho heridos leves

Según un comunicado del gobierno bonaerense, producto del operativo conjunto realizado entre el sistema de emergencias de la Provincia de Buenos Aires, el SAME local, la Cruz Roja y Defensa Civil se registraron, además de la persona fallecida producto de una muerte súbita y paro cardiorrespiratorio no traumático, ocho heridos leves.

Se realizaron atenciones a las personas que lo requirieron en el lugar y se derivó a los heridos al Hospital San Martín y al Hospital Rossi.

En el primer centro asistencial ingresaron dos personas heridas por traumatismo por bala de goma, una intoxicada con arritmia, otra con luxación de hombro, una con trauma en miembro inferior y la restante con una con herida en cuero cabelludo.

Un herido de bala de goma y otro herido en el maxilar por un piedrazo fueron derivados al Hospital Rossi.