La Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE) vendrá a Salta a formar abogados del Estado, tanto de la Nación como de la provincia y de los municipios. Así lo informó Guido Croxatto, director nacional de esta Escuela que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación.

“Esta gestión de la Procuración del Tesoro entiende que la capacitación de los abogados del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, es estratégica para defender en serio los intereses soberanos de la Argentina y no es, por eso mismo, una formación que se pueda tercerizar o delegar en otros espacios", sostuvo Croxatto al explicar las razones por las que la ECAE está recorriendo el país acercando capacitaciones.

"Es una formación estratégica de mediano y largo plazo, y ese horizonte de acción solo lo puede brindar el propio Estado que tiene objetivos que se traza y en función de los cuales capacita a los abogados. Los abogados del Estado desarrollan dos tareas esenciales: asesoramiento jurídico del Estado y también se forman para defender al Estado en juicio", añadió. Croxatto destacó que la ECAE es la única Dirección Nacional que tiene página propia en la Procuración del Tesoro, y aseguró que "esto se debe a la importancia estratégica que se le está dando a la capacitación de los abogados del Estado en esta gestión de la Procuración", a cargo de Carlos Zannini.

Croxatto dijo que no le gusta hablar de "'sector' público porque yo creo que lo público es mucho más que un sector. En general estamos en contra del lenguaje (que ubique al Estado) como un sector al lado del sector privado; nosotros entendemos que la primacía en términos de abogacía es de lo público, no del sector público, sino de lo público, que es mucho más amplio que un mero sector y en ese criterio se forman los abogados del Estado", afirmó.

Esta definición es central en la capacitación que plantea la ECAE, sustancialmente diferenciada de las que imparten las universidades. "Muchas veces las universidades, las privadas sobre todo, forman a los abogados con una mirada muy pro ganancias, pro beneficios particulares y con una visión muy limitada, por no decir inexistente, de la justicia social, de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos humanos. Esta formación en la abogacía privada casi no existe, pero es el pilar de la formación de la abogacía pública. Es lo que le da sentido a la abogacía pública, principal bandera de la ECAE". Es más, Croxatto resaltó que “la abogacía es pública por definición. Porque el abogado desde que se forma en la universidad jura defender la justicia y los intereses colectivos, por eso decimos que la abogacía es ante todo pública".

Un retroceso con el macrismo

Croxatto sostuvo que durante el gobierno de Mauricio Macri “se ha retrocedido mucho en esta mirada. Han avanzado mucho las miradas tecnócratas del derecho y ha retrocedido mucho la visión del abogado dedicado a la justicia social, a los derechos sociales, a los derechos humanos, a los derechos económicos y culturales. Hoy la mirada que predomina es la del abogado corporativo, liberal, que defiende intereses particulares, no colectivos, que prioriza los beneficios a cualquier ideal de justicia. Por eso reivindicamos la abogacia pública".

“Ese es el abogado del Estado que defiende el interés público, el interés de la Nación, que combate la extranjerización, el vaciamiento de nuestros recursos, y por eso mismo ha sido muchas veces degradado, porque en los gobiernos como el gobierno de Macri, que favorece la fuga de capitales, el endeudamiento, que no defiende la soberanía ni la integridad territorial ni regional de la Argentina, evidentemente la prioridad no era capacitar a los abogados del Estado argentino para que defiendan el interés y la soberanía de la Nación, por eso la Escuela durante la gestión del gobierno anterior fue reducida al mínimo, desmantelada, para que los abogados no tuvieran donde ir a formarse para defender el interés de la Argentina", aseguró.

Croxatto afirmó que la ECAE que "tiene un rol estratégico" y precisamente por eso fue descuidada "cuando no era prioridad defender el interés público o el interés de la Nación". Destacó que, en cambio, "este gobierno toma otra dirección, pero las políticas de formación son medidas de largo plazo, no cambia todo de un día para el otro".

En ese sentido, detalló que con la gestión actual restablecieron "un montón de programas que habían sido dados de baja. Por ejemplo, la maestría de la abogacía pública es una maestría para los abogados del Estado nacional que existía durante la gestión de Cristina, cuando Angelina Abbona era la procuradora del Tesoro, y la gestión de Macri la cerró a esa maestría porque competía con la maestría de la Universidad Austral, que es una universidad privada, y es muy curioso que una universidad privada sea la que forme a los abogados del Estado nacional que están encargados de defender el interés público. Estas paradojas cuestan caro".

El director académico de la maestría de abogacía del Estado es Patricio Sanmartino, “un profesor destacado de derecho administrativo".

“Nosotros estamos tratando de terminar con esta contradicción y esta paradoja, tratando de que los abogados del Estado se formen en el Estado para defender el interés de la Nación y el interés público. Tratamos de que haya claridad en ese sentido, no contradicciones", insistió. La decisión es que "los abogados aprendan en la Escuela de Abogados del Estado a defender el interés público y el interés de la Nación".

Esta gestión también restableció la "especialización en delitos económicos complejos", que se dicta "en convenio con la AFIP y la UIF (Unidad de Investigación Financiera)" y que también "había sido desmantelada". Y restablecieron "una especialización en derecho de la seguridad social con ANSeS, que también había sido dada de baja".

El director nacional de la ECAE destacó asimismo que en su visión "la defensa de la soberanía es una buena palabra. No es un demérito la defensa de la soberanía o del interés público, pero hubo gestiones donde sí".

Como ejemplo de lo poco que interesó este organismo a la gestión de Cambiemos contó que cuando llegó esta gestión "no había ni una placa en la puerta de la Escuela, que está en la calle Defensa 119. El procurador del Tesoro de Macri la bajó porque estaba el nombre de Eduardo Luis Duhalde, que había sido secretario de Derechos Humanos, de quien tuve el privilegio de ser asesor". Croxatto añadió que el procurador del Tesoro del macrismo, Bernardo Saravia Frías, "no solo no compartía que había que formar a los abogados del Estado para defender el interés público, tercerizando la formación en universidades privadas, sino que tampoco defendía la política de derechos humanos de memoria, verdad y justicia, y por eso bajó la placa, que nosotros volvimos a poner".

Formación federal

El director nacional subrayó que otra de "las patas importantes de todas las actividades de la Escuela es la federalización. Muchos programas parecían estar reducidos a la Ciudad de Buenos Aires, pero la Ciudad ya tiene su Escuela, y lo que había era muy poca federalización de los programas, generando asimetrías y falta de un piso común entre todos los abogados del Estado argentinos, los abogados de las provincias parecían valer menos que los abogados de la Nación, y nosotros no compartimos esa mirada. Nosotros creemos que los abogados de Salta, donde vamos a estar próximamente, los abogados del Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, donde también estuvimos, tienen que formarse con el mismo rigor que los abogados de Buenos Aires, sean de Nación o de provincias", aseguró.

También se realizaron capacitaciones en Tucumán, Córdoba, Santa Cruz, La Rioja y Catamarca.



Croxatto dijo que "se pierde mucho tiempo y muchos recursos porque en realidad falta un piso común de formación". Pero "si todos los abogados y las abogadas de Argentina se forman con el mismo piso común, con el mismo horizonte, los abogados del Estado, los abogados que se dedican al derecho público en Salta, Chaco, Formosa, o Buenos Aires, van a defender la misma mirada, van a trabajar con el mismo horizonte, entonces vamos a perder menos tiempo y vamos a chocar menos, porque va a haber más coordinación. A veces a los abogados del Estado nos falta coordinarnos mejor, y para coordinarnos mejor hace falta un piso común, ese piso común es la formación que se imparte en la ECAE, por eso es una formación federal". Contó que están yendo a una o dos provincias por semana.

Croxatto añadió que consideran que "la principal enseñanza no es solo el rigor técnico y las capacitaciones que ahora tienen un nivel de excelencia que antes no tenían. Creemos que la principal enseñanza es volver a recuperar el prestigio mismo de la abogacía pública. La abogacía pública estaba pisoteada, pero no por casualidad, pisoteada porque a los querían endeudar y rifar el destino de la Argentina no les convenía un cuerpo de abogados del Estado bien preparado para defender el interés de la Nación".

Este año se cumplen 75 años de la creación del cuerpo de abogados del Estado. Croxatto recordó que su creación fue parte del Plan Quinquenal, "o sea que ya Perón tenía la visión estratégica de que Argentina necesitaba un cuerpo de abogados que la defienda, y para eso necesitaban prepararse, para que se preparen necesitan una Escuela que los forme".

“A nadie se le ocurre, por ejemplo, cerrar el ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación), que forma el servicio diplomático, ni decir que los futuros embajadores y diplomáticos se tienen que ir formar en una universidad privada o pública porque esa es una formación que el Estado considera estratégica, es parte del propio estado, no la delega ni la terceriza", argumentó.

“Nosotros entendemos que con el servicio jurídico pasa lo mismo que pasa con el servicio diplomático en el ISEN. La ECAE hace con el servicio jurídico lo que el ISEN en la Cancillería hace con el servicio diplomático, forma un servicio y ese servicio, esa formación, no se puede tercerizar o delegar en ningun otro espacio porque si la delegás se forman con otra mirada que no siempre favorece al interés nacional, al interés público o la soberanía de la Nación. Por eso hay que terminar con la tercerización de la formación del servicio jurídico. Es una formación estratégica: son los y las abogadas que defienden a nuestro país, ni más ni menos. Cómo vamos a delegar eso?".

El funcionario precisó que el eje de la formación que imparte la ECAE a los casi 8 mil integrantes del cuerpo de abogados del Estado nacional, a los que se agregan los abogados de las provincias con las las cuales firmaron convenios, "es la defensa del interés público. Y el eje en derecho público, no en derecho privado. Es lo que pasa en muchas universidades: hoy los abogados vienen formateados como tecnócratas, una mirada muy arraigada en derecho privado, no en derecho público. Se les enseña mayormente a defender empresas, y ganancias, no a defender el interés público, y nosotros queremos combatir esa mirada y volver a recuperar el prestigio de la abogacía pública. Esa es nuestra principal tarea, y consigna: volver a recuperar el prestigio de la abogacía pública".

Con este propósito, "todos nuestros programas tienen eje en derechos humanos porque entendemos que un abogado del estado no puede no tener una mirada transversal en derechos humanos. Y eso incluye obviamente, el combate a la violencia de género que es tan fuerte en el país. Nosotros, por ejemplo, les pedimos a todos los abogados y abogadas que lean el fallo de Romina Tejerina para que vean incluso como a la Corte Suprema renovada en derechos humanos le faltaba muchísimo todavía en términos de violencia de género. Hoy sería una vergüenza, hoy sería imposible ese fallo. Pero fue posible en nuestra Corte Suprema, con lo cual creemos que falta mucho todavía por avanzar".

"Queremos dar un eje muy fuerte en coordinar a los abogados del estado de todo el país para que todo ese cuerpo de delegados vuelva a sentir sentido de pertenencia y orgullo del trabajo que realiza", porque “El cuerpo de abogados del estado es eso, es un cuerpo, y tiene que tener espíritu de cuerpo,pero eso no nace por arte de magia, se genera ni por decreto, y se genera capacitándonos juntos con un mismo horizonte que es la defensa del interés público", ratificó Croxatto.

Y puso énfasis en la importancia de "recuperar el prestigio de la abogacía pública. Para nosotros la abogacía es pública por definición, pero hoy hace falta volver a aclararlo porque hemos retrocedido mucho, y se han impuesto miradas privatistas del derecho, miradas tecnocráticas del rol de la abogado que han privado al derecho de su mirada fundamental que es la mirada sobre la justicia social, que es la base de la abogacía pública. Por eso nosotros decimos que volvemos a levantar la bandera de la abogacía pública que es la bandera que estaba por el piso y nosotros queremos volver a levantarla. Venimos a recuperar la importancia de la abogacía pública. Esa es nuestra tarea", aseguró.

En 2024 la ECAE cumplirá 30 años, nació con la reforma constitucional de 1994, inspirada en la Escuela de Nacional de Administración de París.