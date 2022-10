TEATRO

A diez años de su estreno, regresa una experiencia teatral participativa que propone un recorrido por una casa con cien años de historia, un palacete de Recoleta con jardín, balcones, obras de arte, escaleras de madera, arañas colgantes y habitaciones con techos altísimos que tienen las condiciones ideales para convertirse en el espacio perfecto para esta propuesta de sitio específico. Un elenco conformado por más de veinte actores y actrices invitarán a los espectadores a sumergirse en una sucesión inesperada de realidades que los transformarán en protagonistas. Cada función convoca a sólo quince participantes. La dirección es de Romina Bulacio Sak, Natalia Chami y Ariel Sandez, el vestuario de Macarena García y la iluminación de Cecilia Font Nine. Con Denise Anzarut, Damián Arias, Laura Correa, Gastón Chamorro, Diego Deglauy, Nicolás Depettre, Carla Fonseca, Nela Fortunato, Ariel Mele, Sabrina Pace, Omar Possemato y Mara Raicevic, entre otros.

Viernes y sábado a las 20, 21, 22 y 23:00, en Milion, Paraná 1048. Entrada: $3000.

Estasis

Mitad dorada por el sol, mitad fría de virtualidad. Un cuerpo, otro cuerpo, y otro cuerpo. Punto rojo. Todo sigue pasando a la misma velocidad en constante aumento, como una suerte de mancha en movimiento, como un túnel de rayos concéntricos, ¿Es posible un encuentro con lo real? El tiempo ya no empuja hacia adelante ¿Alquien lo forzó a moverse en círculos? Esto ya lo viví. Así es como se presenta esta pieza escénica inmersiva con dramaturgia y dirección de Lucio Bazzalo, vestuario de Daniela Chihuailaf y música original de Sebastián Morell. Este proyecto cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Proteatro. Con Mariana Cinat, Lucía Cuesta, Manuel Pallero y Matías Viera.

Viernes a las 22, en Patio de Actores, Lerma 568. Entrada: $1300.

MÚSICA

Things Happen That Way

En junio del 2019, Dr. John murió sorpresivamente de un ataque al corazón, con 77 años. Por entonces estaba trabajando en un disco que oficiaba como una suerte de homenaje a los clásicos de la música country, que ha terminado resultando su álbum postumo y acaba de ver la luz, tres años después de aquella infausta noticia. Co-producido por Dr John junto al guitarrista Shane Theriot, y grabado en su nativa Nueva Orleans durante el año 2018, el trabajo incluye sus versiones de clásicos como “I’m So Lonesome I Could Cry” y “Ramblin’ Man”, de Hank Williams; “Guess Things Happen That Way”, de Jack Clement pero hecha famosa por Johnny Cash, y “Funny How Time Slips Away”, de Willie Nelson. El mismísimo Nelson, además, acompaña a Dr. John en un clásico como “Gimme Old Time Religion” y Aaron Neville figura como invitado en “End Of The Line”, un tema de los Traveling Wilburys.

Championes ricos

Una base rítmica lenta y certera, y un dueto vocal aterciopelado sobre suaves guitarras eléctricas enmarcan lo nuevo del proyecto uruguayo Señor Faraón, desde un simple que es el primer material que asoma en las redes desde su anterior disco, Noctambul (2018). Señor Faraón es Ismael Varela, que comenzó en el 2008 cantando en inglés y español con una fuerte impronta folk-rock que quedó registrada en sus dos primeros trabajos: Siguiendo al rayo (2009) y Las últimas en inglés (2010). Su tercer trabajo fue una transición latinoamericanista, Piel de culebra (2015), hasta llegar al sonido eléctrico del que hasta ahora era el último, que alcanzó dimensión de banda al incorporar a Zelmar Borrás (Los Nuevos Creyentes) en guitarra, Manuel Rilla (Portillo) en bajo y Matías Chouhy (Mux, Alucinaciones en Familia) en batería.

ONLINE

El club de la medianoche

Hace tiempo que octubre es sinónimo de Halloween, aunque por estos pagos sea bastante difícil conseguir las calabazas XXL típicas de las celebraciones norteñas. Lo que nunca faltan son las producciones de horror y aledaños. Netflix arranca el mes con la nueva creación seriada de Mike Flanagan, el mismo de las muy populares La maldición de Hill House y Misa de medianoche. Acá la cosa es bastante más adolescente, aunque el punto de partida no sea precisamente jovial: un grupo de chicos con enfermedades terminales cohabita en un hospicio dedicado a ofrecerles la mejor atención posible. Todas las noches, ocho de ellos bajan hasta los cimientos del edificio para contarse historias de terror, aunque muy rápidamente la ficción encuentra puntos de contacto con la realidad. Si algo no falta son sonidos misteriosos, espectros y sustos. Basada en el bestseller de Christopher Pike publicado en 1994, la serie consta de diez capítulos que se suman a la fiebre del teen terror iniciada por Stranger Things.

Hombre lobo por la noche

“Un grupo de cazadores de monstruos se reúne tras la muerte de su líder, involucrándose en una competencia mortal por una poderosa reliquia, que los enfrentará cara a cara con una peligrosa criatura”. Más allá del título y la sinopsis oficial, este unitario que está ofreciendo la plataforma Disney+ surge del seno del multiverso Marvel. Siguiendo la línea de los primeros episodios de WandaVision, en contrastado blanco y negro, los cincuenta minutos de este especial de Halloween se edifican alrededor de la estética del cine de horror de los años 30 y 40, en particular el de los estudios Universal. Gael García Bernal encarna a Jack Russell –es decir, Hombre Lobo– y Laura Donnelly es Elsa Bloodstone.

CINE

Togo

La única película de Israel Adrián Caetano (Bolivia, Crónica de una fuga, Un oso rojo) filmada en su país natal acaba de desembarcar en Netflix, presentada como su primera producción original de origen uruguayo. Diego Alonso es Togo, un exboxeador que vive en las calles de Montevideo haciendo las veces de cuidacoches (la versión charrúa del trapito). Reconocido y respetado por los vecinos del barrio, la vida del protagonista pega un volantazo inesperado cuando una chica de clase acomodada aparece en su vida y decide adoptar esa particular vida sin techo. Casi al mismo tiempo, un grupo de jóvenes que venden drogas para un narco local deciden tomar la cuadra de Togo, comienzo de un conflicto que sólo puede resolverse bajo las reglas de la calle. Con fuertes aires de western urbano, uno de los géneros predilectos del codirector de la legendaria Pizza, birra, faso y la serie Tumberos, el nuevo Caetano presenta a la actriz debutante Catalina Arrillaga como coprotagonista junto al veterano Alonso.

Kinuyo Tanaka en la Lugones

Hasta el martes 11 continúa en la Sala Lugones la primera parte de un ciclo dedicado a Kinuyo Tanaka, destacada actriz y realizadora del cine japonés clásico. En copias restauradas enviadas desde Tokio, hoy podrán verse tres de sus films como directora. A las 15, Amor bajo el crucifijo (1962), retrato del romance prohibido de un samurái con una joven, hija de un maestro de la ceremonia del té, con el trasfondo de la lucha contra el cristianismo en el siglo XVI. A las 18, Carta de amor (1953) se sube al melodrama para iluminar los problemas de las mujeres niponas después de la Segunda Guerra Mundial, y a las 21, Pechos eternos (1955) que narra la historia de una poetisa enfrentada a un cáncer de mama.

TV

From

Todo un clásico de la literatura fantástica, el concepto del pueblo maldito atraviesa las décadas y las geografías. En la serie creada por John Griffin, una de las novedades de la señal Universal, el poblado en cuestión ocupa un pequeño espacio en el mapa del centro de los Estados Unidos. Para quienes habitan el lugar, los terrores comienzan cuando cae el sol, momento de bajar las persianas, apagar las luces y rogar que ninguna criatura del bosque circundante logre meterse en el interior de los hogares. Es lo que descubre rápidamente la familia Matthews en el episodio piloto, luego de desviarse del camino e intentar sin éxito volver a la autopista. Harold Perrinau, uno de los miembros originales de Lost, encarna al sheriff de este verdadero pueblo de pesadilla, principal responsable de proteger a los habitantes de unos seres cuyo pasatiempo favorito es el descuartizamiento de humanos. El tema de apertura ofrece “Qué será, será” en la versión de Pixies.

Domingos a las 22, por Universal Premiere.

Petra

La inspectora Petra Delicato es un personaje creado por la escritora catalana Alicia Giménez-Bartlett en los años 90 para una serie de exitosas novelas, pero su adaptación para la pantalla fue realizada en Italia, con la actriz Paola Cortellesi en el rol titular, transformada en agente de la Policía de Génova. Europa Europa comenzó a emitir los cuatro episodios que integran la segunda temporada, cada uno de ellos enfocado en un crimen diferente: un homicidio en un barrio cerrado, una serie de misteriosas muertes entre gente sin techo, un doble asesinato ligado a hechos del pasado y el robo de una pistola que ilumina el trágico mundo de las pandillas juveniles.

Martes a las 22, por Europa Europa.