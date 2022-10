Este lunes, el presidente Alberto Fernández designó a tres mujeres para reemplazar a Juan Zabaleta en la cartera de Desarrollo Social, a Gómez Alcorta en Mujeres y a Moroni en el Ministerio de Trabajo.

Precisamente, la nueva titular del Ministerio de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, dialogó en AM750 acerca de este nuevo desafío en su carrera y sostuvo que lo que le "planteó" el mandatario es que "cuide el ingreso y el trabajo de los argentinos".

"En lo personal he asumido la militancia política como una forma de vida" aseguró y remarcó que "no hay honor más grande" que esta convocatoria de parte del presidente Alberto Fernández.

Asimismo señaló que el desafío que le planteó el mandatario es "cuidar el trabajo y el ingreso de los argentinos y las argentinas" el cual también es el "compromiso esencial del peronismo".

"Nosotros tenemos un proyecto nacional que es el único que le puede ofrecer a los argentinos y argentinas un trabajo digno en un mundo dónde la polarización social ha alcanzado niveles que son un insulto a la construcción de una sociedad mínimamente justa", expresó.

Del mismo modo planteó que la recuperación del salario se hará "mediante el fortalecimiento de la orgánica y dialogando y trabajando mancomunadamente con todos los sectores".

"En nuestra experiencia de vida, trabajar con los compañeros y compañeras del movimiento obrero es algo cotidiano. Los conozco y tengo un profundo afecto con todos", agregó al respecto.

"El presidente me llamo hoy. Lo conozco de muchos años de militancia común. Me dijo que me necesitaba en esta tarea, me propuso los objetivos y no lo dudé ni un minuto. No puede haber un mayor compromiso que colaborar con un gobierno que considero nuestro", concluyó.