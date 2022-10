Desde el Ministerio de Salud de Catamarca, mediante la Secretaría de Salud Mental, diagramaron distintas actividades para conmemorar y generar conciencia por el Día de la Salud Mental que se recordó ayer. Una de las psicólogas del área, hizo hincapié en que este tipo de problemáticas debieran ser abordadas en los centros de salud públicos de la provincia como si se tratara de cualquier otra patología, a la vez que dio cuenta de la necesidad de aplicar la nueva Ley de salud Mental.

Carolina Álvarez, comentó en diálogo con Catamarca/12 que “en Catamarca estamos haciendo esfuerzos para implementar la nueva Ley como organismo, pero es un paradigma que hay que deconstruirlo y volverlo a reconstruir desde un abordaje integral de las personas, especialmente, las que necesitan atenciones inmediatas. Realmente, este sistema tutelar que se viene aplicando, que también es psiquiatrizante, farmacológico, y que se basa en curar todo con pastillas e internaciones prolongadas, sin hacer revisiones de diagnósticos; son paradigmas que no están funcionando y solo producen la cronicidad de las internaciones de usuarios y usuarias, lo que los desvincula en absoluto de la sociedad, cuando, en realidad, estas personas deberían poder reinsertarse en la comunidad”.

La profesional indicó que existen distintos tipos de padecimiento mental, pero es importante que se cree una accesibilidad al sistema de Salud Público, de forma que “cualquier persona pueda consultar en cualquier centro de salud cercano a su domicilio sin tener que trasladarse a centros urbanos”, para lo que se tratan de hacer equipos de salud integral, de psicólogo y conectar a psiquiatras para trabajar de manera conjunta para formar una red de apoyo.

En este sentido, la psicóloga indicó que los padecimientos mentales se ubican como sufrimientos psíquicos, que pueden ser etapas de la vida de la persona o situaciones de padecimiento prolongado. “Lo que se trata de hacer es no discapacitar a las personas, no quitarle su autonomía y revisar su diagnóstico permanentemente, de forma de no desvincularlo de su medio social y producir un ‘hospitalismo’”.

“La salud mental debería ser considerada como cualquier otra patología que tenga la persona, es decir, que no se estigmatice la situación de la persona”, dijo, a la vez que señaló que es necesario leer cada una de estos escenarios de forma integral.

"En realidad, la salud mental es la integridad de la persona, es cómo se mueve en sus ambientes, las relaciones que tiene con sus vínculos, los sufrimientos que trae. Ahora, la pandemia y pospandemia, han tenido ecos en la salud mental de las personas”, consideró.

“Miedos, fobias y ataques de pánico, que son los trastornos de ansiedad, son reacciones que son esperables en una situación tan especial como fue la pandemia. También hay que tener en cuenta que esta normalidad de hoy es diferente a la que había antes de la pandemia”, señaló al tiempo que consideró que, especialmente, en el caso de las infancias, se dejan de lado muchos de estos síntomas y se trata de hacer de cuenta que nada sucedió, cuando la realidad es otra.

“Ahora en la escuela los lleva a mil y se les exige, pero en la familia pasaron muchas cosas que afectaron su salud mental, como pérdidas de personas con sus respectivos duelos, la pérdida de trabajo de los padres, el encierro y cuestiones que afectaron la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes”.

Actividades

Para llevar conciencia a la población, el equipo de salud se encuentra en la organización de una Plaza abierta por el día Mundial de la Salud Mental, que se llevará a cabo el viernes 14 de octubre en la Plaza 25 de Agosto de 9.30 a 12.30 horas bajo el nombre “La Salud mental es cosa de todas y todos”. Este espacio abierto a la comunidad es “para visibilizar la importancia del sostenimiento de los lazos sociales comunitarios y la accesibilidad plena de los derechos de los usuarios y usuarias para el abordaje integral e intersectorial de estas problemáticas”. En este evento participarán organizaciones, usuarios independientes y CAPS que dependen de Salud Mental.

Entre la serie de actividades propuestas por el área, también se destaca el Foro de “Prácticas y reflexiones sobre Salud Mental: Nuevos paradigmas y sus desafíos”, actividad que se efectuará el 27 de octubre próximo en el Teatro Calchaquí de las 8 a las 12 horas, lo que será un intercambio de profesionales dedicados a la temática.