Poeta, actor, performer, dramaturgo, dibujante, cantante, entre tantas otras de las actividades que ejerce, Fernando Noy coprotagoniza junto al músico Daniel Melingo la Opera Linyera en el teatro 25 de mayo (con dirección de Melingo y Pichón Baldinú), filma Lágrimas de fuego, la película de Gabriel Grieco y Fabi Cantilo, y asiste al nacimiento de su Enjambre poético, un libro que acaba de publicar la editorial cordobesa El Brote, que dirige la poeta Flor López y en cuya portada aparece un Noy alado. El volumen se acaba de presentar en la capital mediterránea, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte de su amiga, Alejandra Pizarnik.

Dice el poema Bañado: Nunca pude sentirme solo frente al rio / Brilla una luz entre sus aguas / si me acompaña es porque no ostenta cicatrices / ya que su piel convence de perfecta / por siempre intuyo que en el fondo / muy al fondo / oculta un laberinto de heridas / que no cierran.

“Nos conocimos personalmente el año pasado, en un evento que realicé en La Manzana de las Luces”, cuenta López, la editora del libro. “Era un encuentro sobre poesía e infancias LGTBIQ+ y yo lo invité a Fernando para que nos leyera poemas que hicieran referencia a su infancia, ahí fue el primer flechazo. Debo confesar que para mí él es una leyenda, una representación viva de cosas que siento, amo y vivo con mucha pasión, una vida hecha por y para el arte y el componente del under, que no es menor, ese espacio que sostiene algo de la resistencia con la que sentimos algunxs, sin encasillarlo en ningún lugar, fuera de las etiquetas, que resuena a las de las redes sociales también. Pero ¿qué hay por fuera de eso? Mucho, en los costados, en los márgenes donde muchxs artistas deciden estar, porque ahí se hace otra cosa además de venderse a sí mismo, ahí se vive, se mira otra cosa y en ese sentido soy una romántica y una fanática de esos personajes, que resisten, son esplendorosos e incuestionables y, lo más importante, saben exactamente lo que hacen”.

¿Cómo fue trabajar con Noy?

--Fue una belleza trabajar con Fernando, todos los intercambios que tuvimos desde que largó el año fueron absolutamente enriquecedores, escucharlo a él es un privilegio, cuando te cuenta cómo está haciendo una sopa, o cómo se está preparando en el camarín mientras le pregunto algo del libro. Vivir su día a día a través de fotos y mensajes cotidianos que nos enviábamos fue la manera en que se fue construyendo esta edición. Todo fluyó como toboganes de arco iris. Noy es una persona llena de creatividad, pero también llena de ternura y generosidad, es el nombre del talento vivo. Yo no tengo más que agradecerle.

¿Su Enjambre poético estará disponible en librerías?

-Sí, el libro estará en librerías de todo Córdoba y Rosario a partir de la primera semana de octubre y a partir de la segunda semana de noviembre en librerías de Buenos Aires. El libro también se puede adquirir a través de la página web: elbroteescrituracreativa.com.ar

Además de editora, sos poeta…

--Sí, yo fui la editora de Enjambre poético. Dirijo una escuela de escritura creativa acá en Córdoba que se llama El Brote, por dónde año a año pasan muchxs personas curiosas y decididas a adentrarse en el mundo de la poesía. Algunos se quedan y continúan los tres años de formación que proponemos y luego cerramos esa etapa publicando un libro, en el cuarto o quinto año. Es un proceso largo. El Brote Editorial nació con la idea de publicar a esxs autores que terminaban el ciclo con un libro en la mano, darle un lugar para que eso sea escuchado por otras personas, en eso se basa nuestra colección de POESIA CONTEMPORÁNEA. Pero este año inauguramos MAESTRXS que es dónde se encuentra el libro de Fernando Noy, es una colección que quiero mucho y que fue inaugurada con el libro Alares de Maia Morosano, una escritora y gestora cultural rosarina que adoro. Enjambre... es el segundo libro de la colección MAESTRXS. Y es muy curioso, azaroso también, pero una joya que tengo que mencionar, que en la colección MAESTRXS donde editamos a las personas con la que aprendemos y nos alimentamos en El Brote Escritura Creativa, sean dos autorxs que piensan a la poesía como algo que sucede en el cuerpo, que es nuestro faro también, y es la forma en que yo pienso hago, vivo y enseño. Yo soy poeta sobre todo, poeta y lesbiana son dos cosas que puedo decir que soy. Escribo desde muy chica, esta es la historia un poco conocida, mi primer libro lo hice a los 16, para una piba de la que me había enamorado, pero era un libro conceptual y no solo lo escribí, también lo imprimí, lo cosí y se lo di. Pienso que en ese acto esta también el proceso completo de escritura o como yo lo pienso y lo hago. Escribir, pero también hacer el objeto libro, leerlo en un escenario, hacer un video poema, ponerlo a diposición de otrxs en diferentes formatos, para que el poema haga lo suyo.

Facebook: El Brote Editorial