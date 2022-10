Tras confirmar su realización el año próximo, y a pocas horas de anunciar que hoy revelarían el line up de su inminente edición, Lollapalooza Argentina le puso fin al misterio. La octava versión del festival contará con las actuaciones de Drake, Bille Eilish y Lil Nas X. O más bien será el debut de esta terna en los escenarios locales. Si bien al rapero canadiense se le espera desde hace mucho en la Argentina, su desesmbarco sucederá de la mano de su flamante álbum: Honestly, Nevermind. Toda una conjunción de música urbana, música electrónica de marcha fuerte y cultura ball. En tanto que la cantautora finalmente podrá presentar ante sus fans argentinos los hits incluidos en sus celebrados álbumes When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever. También será una estupenda ocasión para disfrutar del rapero queer que desafió a la extrema derecha de los Estados Unidos. Del 17 al 19 de marzo esta fiesta de la música volverá a tener como sede su histórica locación: el Hipódromo de San Isidro.



Otra de las cabezas de cartel de Lollapalooza Argentina 2023 será Blink-182, con el aliciente de que en esta oportunidad vendrá con su formación original. En el marco de los 30 años de la fundación de este emblema del pop punk, Mark Hoppus y Travis Barker tendrán de vuelta al frontman Tom DeLonge en su próximo tour mundial. Los que están igualmente de gira son los australianos Tame Impala, y aprovecharán la celebración de los 10 años de su disco consagratorio Lonerism para regresar a Buenos Aires. Y todo esto por cortesía del festival en el que actuaron por última vez en el país, en 2016. Lo que sin duda generó sorpresa fue la inclusión de Rosalía. Y es que la cantante catalana acaba de ofrecer sendos shows en Buenos Aires con los que no sólo estableció un idilio con la audiencia argentina, sino que también la consagró como una de las actuales figuras de la vanguardia musical mundial.

Blink-182, histórica banda de pop punk

En la grilla destacan asimismo la banda inglesa de rock alternativo The 1975, el DJ holandés Armin Van Buuren, el productor británico Jamie XX (la última vez que vino al país también lo hizo como parte del festival, aunque junto a su banda The XX) y la cantante pop estadounidense - colombiana Kali Uchis. El cartel internacional lo completan el productor inglés Fred Again, el DJ alemán Claptone (el fiestón que prepara para noviembre con Fatboy Slim de invitado, en el estadio Obras, servirá de antesala), la sueca Tove Lo, el cantautor estadounidense Conan Gray, el grupo texano Cigarettes After Sex y el cantante mexicano - estadounidense Omar Apollo. Esta será una ocasión espectácular para ver el debut de la gran sensación de las pistas de baile francesas: Polo & Pan. Al igual que de la leyenda indie Modest Mouse, de la rapera puertorriqueña Villano Antillano (en junio protagonizó junto a Bizarrap BZRP Music Session #51) y del trapero español Rusowsky.

Después de anunciar hace algunas pocas semanas su regreso a las redes sociales, Lollapalooza Argentina 2023 servirá de vitrina para la vuelta a los escenarios de Usted Señálemelo. Artista icónico no sólo de la actual escena que se cultiva en la ciudad de Mendoza, así como nombre referencial de la movida independiente argentina desde la segunda mitad de la década pasada, el trío retorna después de una pausa con nuevo disco recién salido del horno. También será su reencuentro con el festival. María Becerra, Trueno, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi destacan de entre los atractivos nacionales de la versión argentina de unos de los mejores festivales musicales del mundo. A esta delegación local se sumarán, entre otros, Dante Spinetta, Silvestre y La Naranja, Nafta, An Espil, Mellanie Williams & El Cabloide, Connie Isla, Muerejoven, Delfina Campos y Gauchito Club.

Luego de que la pandemia lo dejara en suspenso, Lollapalooza Argentina volvió en 2022 con un festejo por todo lo alto. Al mismo tiempo que significó la consagración de la escena argentina de la música urbana, lo que bien supieron patentar las actuaciones de Nicki Nicole, Duki, Bizarrap, L-Gante, Wos o Dillom, el evento consiguió que este año finalmente Miley Cyrus debutara en el país. Aunque también permitió el reencuentro de Foo Figthers con sus fans locales. De hecho, la banda liderada por Dave Grohl se encargó del cierre de la tercera fecha, con un show memorable en todo sentido. Y es que se trató de la última actuación del baterista Taylor Hawkins, quien falleció pocos días después en la ciudad de Bogotá. No obstante, antes de que la noticia recorriera el mundo, y le inyectara el condimento legendario a esa performance, 300 mil personas, a lo largo de tres días, disfrutaron de la vuelta de los festivales a la cotidianeidad.

A poco más de tres meses de la consumación de la reciente versión del evento, y mientras el público aún saboreaba los recitales de los más de 100 artistas que deambularon por los cinco escenarios, en junio pasado los organizadores de Lollapalooza Argentina confirmaron su realización en 2023. En aquel momento, no se reveló ninguno de los actos que serán parte de la octava edición. Lo que sí se confirmó fue que a partir del 5 de julio estaban disponibles los Early Bird. Se trata del abono para los tres días de shows, que, tal como viene sucediendo en los últimos años, sale a la venta antes de que se conozca la programación. Esta modalidad causa tanto furor que los tickets se agotan instantáneamente. También habla de la confianza del público por la curaduría del festival.