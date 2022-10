El cantante brasilero Chico Buarque (foto, junto a Lula) demandó a Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, por daños morales a su honor e imagen, por el uso indebido de imágenes de su disco "Chico Buarque de Hollanda", de 1966, en un montaje que publicó en Instagram para "confundir a los votantes". El músico es uno de los famosos que apoya a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de ese país.

"En el montaje publicado por Flávio en su Instagram, el hijo de Jair Bolsonaro ataca a los que votan por Lula y sugiere el apoyo de Chico a un supuesto robo a los pobres", sostuvo el abogado del músico, João Tancredo al medio local O´Globo.

“Se trata innegablemente de un uso no autorizado e indebido de imagen, en un contexto que atenta contra su honor y empaña su reputación, además de confundir a los votantes, al vincularlo a la imagen de un candidato en el que no solo no apoya, sino que sostiene fuerte rechazo por su abierta defensa del régimen dictatorial, la tortura, la muerte de opositores políticos, entre otros puntos”, dijo Tancredo.

La causa se encuentra en el Juzgado 6º Especializado en lo Civil del Distrito de Capital Lagoa. Francisco Buarque de Hollanda (su verdadero nombre) es uno de los más conocidos representantes de la llamada Música Popular Brasileña, con más de 17 álbumes grabados y una trayectoria musical de más de cinco décadas.