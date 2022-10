Este viernes, el Primavera Sound finalmente levantará el telón de su debut en Buenos Aires. Y lo hará tras un recorrido elíptico que implicó la noticia de su sorpresivo desembarco en Sudamérica, en diciembre de 2021, y posterior anuncio de la grilla regional, en 2022. A lo que le secundaron sendas cuentas pendientes a causa de la pandemia: la celebración de sus 20 años en Barcelona, su ciudad natal, y su introducción en los Estados Unidos. Esto último fue todo un acto de osadía, y más aún si se toma en cuenta que Los Angeles se encuentra a 205 kilómetros de la localidad Indio, donde se lleva a cabo su antípoda: Coachella. Si bien ambos son considerados los mejores festivales musicales del mundo, en lo que a la cosmogonía indie y sus variantes se refiere, al evento de manufactura catalana no le tembló el pulso al momento de decidir posicionarse internacionalmente.



Aparte de realizarse hace ya varios años en el Parc del Fórum, predio ferial situado en las orillas del Mar Mediterráneo, otro de los atractivos de la edición original del festival es su curaduría. Radical, exquisita, y, por sobre todo, contemporánea. Así que se comporta como una suerte de oráculo musical. Esto se tornó en una marca registrada que bien supo exportar y adaptar a la idiosincrasia de cada una de sus sedes. Comenzando por la ciudad portuguesa de Oporto, primer destino del evento fuera de sus fronteras. Al mismo tiempo que fue puliendo esta cualidad, el Primavera Sound creció de tal manera, en parte impulsado por el turismo que genera para la Ciudad Condal, que amplió su programación a varios días. Además de todo un fin de semana de shows en vivo (este año se extendió a dos), los organizadores incluyeron desde 2014 varios espectáculos paralelos por toda la ciudad y un show inaugural.

Tras poner de manifiesto su gusto musical de autor, con la programación diseñada para la capital argentina, el festival ahora dará rienda suelta a su metodología. Toda una novedad para la industria cultural local. Formalmente, el Primavera Sound se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre en el Parque de los Niños, al igual que en otros puntos de la ciudad de Buenos Aires. En tanto que este viernes se realizará la jornada inaugural también en Costanera Sur. Bajo el nombre de Road to Primavera Sound, el inicio del evento tendrá como protagonistas a tres iconos del indie, respaldados por un plenipotenciario local que trabaja muy duro por convertirse en figura del género a nivel mundial. Luego de que las puertas se abran a las 17, una hora más tarde se subrián a escena Las Ligas Menores. Seguidos por Cat Power a las 19 y Pixies a las 20:45. Mientras que Jack White cerrará la jornada a las 22:45 horas.

La última vez que Jack White pisó algún escenario de la capital argentina como solista fue en 2015, en la versión local del festival Lollapalooza. Se trató de una performance histórica, que tuvo a manera de corolario un dúo con Robert Plant en el que versionaron “The Lemon Song”: clásico de Led Zepellin incluido en el segundo álbum de estudio de la banda inglesa. Después de esa experiencia, el músico detroitiano regresó al país en 2019 con su proyecto grupal The Raconteurs, cuyo rock de alto voltaje puso a vibrar al Teatro Gran Rex. Sin embargo, el creador de “Seven Nation Army”, himno de su otrora banda, The White Stripes, ante el que se rinden desde las canchas de fútbol de todo el mundo hasta las fiestas electrónicas, se reencontrará con el público local de la mano no de uno sino de los dos álbumes que sacó en solitario en 2022: Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive.

Página/12 cubrió en exclusiva el recital que ofreció el rockero estadounidense el domingo pasado en el DF mexicano, donde tuvo como acto soporte a otra de las artistas que será parte de la fecha inaugural del Primavera Sound: Cat Power. Se trata de una música querida entre el público local, a pesar de sus performances erráticas. Ejemplo de ello fue el recital que brindó en Niceto Club en 2017, año de su último paso por Buenos Aires, o el de 2013 en el Teatro Coliseo, donde le agradeció al público “por entender que estaba devastada”. Resultado de una fallida relación amorosa. No obstante, Chan Marshall, el nombre detrás del alter ego, sabe que siempre tendrá revancha en esta parte del planeta. Y más si sucede con nuevo álbum, como en este caso. Covers se titula el trabajo que lanzó en enero de 2022, y en el que adaptó a su impronta temas de Billie Holiday, Iggy Pop, Frank Ocean, Nick Cave, Lana del Rey y Nico.



Desde su vuelta a los escenarios en 2004, Pixies consiguió llevar adelante una carrera constante y consecuente. Y en ese estado de sobriedad artística pudo hasta actuar por primera vez en Buenos Aires en 2010, con un show impecable y cargado de hits en un Luna Park desbordado de fans y también de emociones. Fue la única vez que se logró ver por acá a la formación original, pues tres años más tarde la bajista fundadora Kim Deal anunció su salida. Poco tiempo después, su lugar lo ocupó la argentina Paz Lenchantin. Y lo hizo con mucha altura. Justo con ella los de Boston grabaron los cuatro discos que sacaron en este regreso, incluido el más reciente, Doggerel, lanzado el pasado 30 de septiembre en las plataformas digitales. De manera que prácticamente estarán estrenando en vivo algunas de estas 12 canciones durante su performance en Road to Primavera Sound.

Pixies

En estos casos en los que deslumbran tantas figuras foráneas grosas en una misma grilla, el artista local siempre suele ser tildado como el que completa la programación porque la ley en Argentina así lo exige o el que queda rezagado frente a toda esta historia junta. Pero esta vez será la excepción a la regla. Las Ligas Menores es otro de los atractivos de esta fecha inaugural del Primavera Sound no sólo porque es unos de los grupos insignias del indie patrio, sino también porque tiene una de las mejores puestas en vivo que hay actualmente en la escena musical nacional. Y en esta ocasión los liderados por Anabella Cartolano cuentan con un condimento que les juega a favor: estuvieron en la reciente edición catalana del festival (como parte de la delegación argentina), por lo que pueden convertirse en fabulosos traductores de la esencia del evento en su propia casa.

En calidad de actividad inaugural, Road to Primavera Sound se vislumbra como toda una fiesta de la música indie, al igual que en punto de inflexión en la realización de espectáculos musicales en la capital argentina. Más allá de iniciar el vínculo entre el festival más importante del mundo y la ciudad, se trata de una experiencia sin igual que ubica nuevamente a Buenos Aires como epicentro internacional de la vanguardia sonora. Al mismo tiempo, sirve de abreboca de lo que está por venir. Y es que la segunda parte de de Primavera Sound Buenos Aires contará con una programación que recuerre a lo más representativo de la música popular contemporánea. Para muestra estarán los shows de viejos conocidos del temperamento de Björk, Lorde y Arctic Monkeys. En tanto que será la primera vez por estos lares de Charly XCX, Mitski y de los Sumo suecos: Viagra Boys.