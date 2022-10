Newell’s equivocó la idea de juego, eligió esperar a Tigre y cuando se propuso asumir el protagonismo ya perdía por dos goles de diferencia. En el segundo tiempo el equipo de Adrián Coria dominó todo el juego pero falló en la definición y se encontró en una gran noche al arquero Marinelli, incluso para desviar un remate penal de Juan Manuel García. La derrota le impide a la Lepra conseguir por ahora la clasificación a Copa Sudamericana. Y el domingo llega Boca.



La frustración en el Coloso del Parque tuvo su explicación en lo hecho en la primera parte, donde Coria falló en la propuesta de juego. Newell’s salió a esperar por Tigre, sin querer asumir el control del partido, y lo pagó con goles. La visita puso mucho la pelota en el área de Morales y forzó los errores. El primero de Jacob, con torpe penal Armoa, ejecución que asumió Retegui para lograr la diferencia. A los pocos minutos en una gran jugada colectiva Menossi lanzó un pase vertical que dejó al goleador de Tigre frente a Morales y Retegui anotó el segundo con toque al palo derecho.

La visita perdió toda comodidad en el juego con la expulsión de Fernández por doble amonestación en la primera parte. Porque en el complementó la Lepra además salió a la cancha con Ferreira y el ex River animó con su juego todo el ataque leproso. Newell’s disputó el segundo tiempo en campo rival y no sufrió ningún contragolpe. Pero dilapidó todo lo que tuvo. González definió a las manos de Marinelli, García no pudo con un cabezazo al asegundo palo, Balzi quiso pisar la pelota al enfrentar al uno visitante y la perdió, Ferreira sacó derechazo alto al recibir un rebote y García lo perdió de penal. También lo tuvieron Sordo y Reasco pero tampoco pudieron ante el arquero de Tigre.

Newell’s tuvo reacción e hizo mucho para lograr el empate. Pero ni siquiera descontó y la derrota lo privó de asegurarse la clasicación, por ahora, a la próxima Copa Sudamericana 2023.



0 Newell's: Morales; Jacob, Velázquez, Ditta; Luciano; Méndez, Esponda, Sforza, Balzi; González; García. DT: Adrián Coria.

2 Tigre: Marinelli; Blondel, Cabrera, Luciatti, Prieto; Fernández, Menossi, Armoa, Colidio; Castro, Retegui. DT: Diego Martínez.

Goles: PT: 26m Retegui (T) de penal y 31m Retegui (T).

Cambios: PT: 45m Baldi por Armoa (T). ST: Desde el inicio Ferreira por Esponda (N), 12m Ortega por Colidio y Sosa por Castro (T), 14m Sordo por Jacob (N), 27m Flores por Retegui y Zabala por Menossi (T), 45m Funes por Ferreira (N).

Cancha: Coloso del Parque

Arbitro: Andrés Merlos

Expulsado: PT: 45m Fernández (T).

Incidencias: ST: 40m Marinelli le desvió un remate penal a García (N).