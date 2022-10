El actor Robbie Coltrane, conocido especialmente por haber encarnado al personaje de Hagrid en las películas de Harry Potter, murió a los 72 años, según informó su representante a medios británicos.

Durante su larga trayectoria, también se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas protagonizadas por Pierce Brosnan: James Bond GoldenEye (1995); y The World Is Not Enough (1999).

NOTICIA EN DESARROLLO