Es lunes temprano. Circunvalación es la mejor opción para todos los que quieren saltearse la maraña de la ciudad: semáforos, colectivos, escuelas, cortes, radios FM. Todos los conductores que no viven en el centro, saben que hay una velocidad interna y otra periférica para llegar a destino. Y cada mañana, hay que elegir.

Saben, también, que la ciudad es una máquina con engranajes que giran de afuera hacia adentro. Algunos engranajes se interconectan, como cuando en el auto cambias la marcha y pasas de segunda a tercera, pasas de un engranaje al otro sin darte cuenta y tu velocidad ya es menos exigida, menos nerviosa, aunque esto no implique ir más rápido.

Otros engranajes de la ciudad giran en redondo, como los círculos del infierno del Dante. Y es un peligro común, la creencia de cierta gente; gente que piensa que está viajando, cuando en realidad recorre siempre el mismo círculo. Y así, se los oye quejarse del pésimo país en el que viven, que deberían vivir en algún círculo más exterior, pero no logran oírse en el lamento que implica su falso viaje. El taxismo o el uberismo se imponen paulatinamente a gran parte de los conductores hasta doblegarlos casi por completo.

Otro peligro de las ciudades son las avenidas, ellas dan una falsa sensación de línea recta que va o viene desde el centro, cuando en verdad se trata también de círculos. Nada es verdaderamente recto en la naturaleza, es cierto, sobre todo porque en ella no hay verdadero, al final de cuentas. Ni centro ni núcleo. Nada es realmente recto en el funcionamiento de las ciudades. Se trata de curvas emplazadas en el espacio y en el tiempo, se trata de máquinas vivientes, como también lo son los relojes, los autos o los ríos.

La velocidad interna, que algunos conductores prefieren para recorrer las ciudades, es espasmódica, explosiva, especie de guerra de trinchera o de estocada permanente. El pequeño sector que van conquistando se defiende con celo y temor. Se trata de un avance bajo amenaza de colisión, que casi nunca sucede, nunca se tocan verdaderamente, salvo accidente o catástrofe. Arrancan, aceleran, frenan. Arrancan, aceleran, frenan. Y así.

La velocidad periférica, en cambio, es calma como el tigre en la maleza que huele su presa, como el misil que viaja a su objetivo o como la piedra que se hunde en el agua profunda. No se trata de que los periféricos lleguen más rápido a destino, sino de que llegan a otra velocidad.

Cuando los periféricos son vistos desde los círculos pequeños que forman el interior de la ciudad, parecen lentos, como los aviones en el cielo nocturno o el alpinista en la montaña blanca. Cuando vi pasar el cometa Halley en 1986 estaba agarrado de la mano de mamá, y eso también parecía lento. Hay velocidades que parecen lentas y lentitudes que parecen rápidas. Las ciudades favorecen este error de perspectiva y muchos conductores viven confundidos al respecto.

Cuando veo los otros autos que suben a Circunvalación, entiendo lo que siempre supe: la gran mayoría de ellos son un animal muy distinto al mío. Hay, por supuesto, especies de rinocerontes que atropellan desde atrás, hay tropillas de cebras desbocadas y casi toda clase de felinos en cacería, mientras que mi auto parece una oveja persiguiendo el rebaño o un Cocker que lo sacan a pasear por la mañana. Su color blanco, sus formas redondeadas, sus luces como ojos quietos y benevolentes, lo vuelven manso y de poco temer. Pienso que es una pena que haya comprado un animal así. Es que me convenció mi papá, porque era de él, y no quería que compre un perro de dueño desconocido. Mi padre es mecánico y lo cuidó tanto desde el principio, que le daba pena que lo disfrutara otro.

En mi familia es un clásico destruir el auto de papá. Yo, al contrario de mis dos hermanos, lo destruyo despacio, y tengo la amabilidad de comprárselo antes. Mi estilo es pervertirlo silenciosamente hasta volverlo irreconocible. Por ejemplo, este animal destinado al pastoreo y al buen trato, de pronto es una especie de mula que transporta objetos de todo tipo, y fundamentalmente, lleva y trae libros. Es triste a veces verlo lleno de tierra y asumir con hidalguía su destino aciago de animal de carga.

No logro entender por qué siempre transporto más libros de los que puedo leer no solo en el día, sino en el mes o incluso el año. Cada día cargo la lectura correspondiente de lo que debería leer y saco alguno con el que me doy por vencido. Pienso que soy un lector que arrastra una pena de todo lo que no ha leído ni podrá leer. Pensé, mientras me deslizaba por esta selva circular, que quería empezar a escribir para no cargar tanto con esa pena. Porque escribir es destruir lo que se ha leído, pervertirlo lenta y silenciosamente hasta descubrir otro animal que aquél que creíamos haber domesticado.

Entonces voy recorriendo esta órbita diaria con mi animal travestido, disimulando muy bien sus tareas nuevas, tanto, que si me parara la policía, o algún funcionario municipal, apenas pedirían:

–Los documentos por favor.

–Sí, cómo no.

Podría, al hablar, parecer un hombre común, que va con su auto, también común, mansamente al trabajo. Hay hombres que para no ser comunes se vuelven exóticos, son turistas que sueñan salir de su círculo y recorrer la selva amazónica o el sudeste asiático para lograr una convincente imagen de aventureros. Otros hombres prefieren la sobriedad y algún detalle de extranjería, como por ejemplo esas personas que al hablar conservan, en apenas una sola y mínima consonante, la tonada del lugar en el que nacieron. Esos hombres pueden, a veces, en un día común, si es que el animal que montan no ha sido totalmente domesticado, encontrar la velocidad en la que se descifran algunas cosas.

Las cosas siempre giran en su propio círculo y solo se trata de alcanzarlas con la velocidad justa para que aparezcan los destellos, las imperceptibles transformaciones, las conexiones reveladoras. La velocidad en la que se alcanza el secreto de lo que circula.

[email protected]