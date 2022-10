En lo que fue un hecho histórico, el Registro Civil de Chile entregó este viernes el primer documento de identidad a una persona no binarie, que no se identifica con el género masculino ni con el femenino, luego de un fallo favorable de la Corte de Apelaciones.

de 29 años,-- consiguió que se rectificara su partida de nacimiento y se pusiera

“Tras casi nueve años pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres. No es justo. Estoy cansade de dar primeros pasos. Ya quiero caminar, correr, trotar”, sostuvo Shane después de hacer una performance con la canción "Yo vengo a ofrecer mi Corazón", de Fito Paez.

"Es bonito y triste", dijo la activista

“Es bonito y triste. Es bonito porque es una victoria colectiva, no es una victoria de Shane Cienfuegos y estoy triste porque hay muchas personas trans y no binarias que hoy día no están para poder disfrutar”, dijo al portal The Clinic.



"Hoy, en mi carnet sale una X y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente. Entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado", agregó.



En noviembre del año pasado, el Tribunal Civil había rechazado la solicitud de Cienfuegos, pero el caso fue rectificado por la Corte de Apelaciones, por lo que se transformó en la primera persona no binaria en recibir un documento de identidad en Chile.

En la Argentina, 528 personas no binaries rectificaron su documento

En julio de 2021, el Gobierno nacional dispuso que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino podrán utilizar la nomenclatura “X” en el campo del DNI y Pasaporte.

Aquellas personas que opten por utilizarlo, deberán tener en cuenta que puede haber restricciones en el ingreso, permanencia y tránsito en Estados en los que no se reconozcan otras categorías de sexo.

Según detalla el decreto 476/2021, publicado en el Boletín Oficial, el DNI que cuente con la letra "X" en la zona reservada al sexo "tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados".

Además de la Argentina, en aquel acuerdo, firmado en 2008, figuran Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. A los que se suman, como Estados asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.