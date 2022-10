La nueva miniserie de Netflix,

Con un reparto estelar que cuenta con Naomi Watts, Bobby Cannavale, Mia Farrow y Jennifer Coolidge, la historia comienza con la familia Brannock (en la ficción) se muda a una mansión del 657 Boulevard, en la ciudad suburbana de Westfield, Nueva Jersey, fue construida en 1905. Es una vivienda de estilo colonial holandés, que en a historia real compraron Derek y Maria Broaddus en junio de 2014, por casi 1,4 millones de dólares.

Pero, el entusiasmo se convirtió rápidamente en terror cuando comenzaron a recibir cartas con amenazas de "El Vigilante", un acosador anónimo que afirmaba que la casa había sido un punto de obsesión para su familia durante décadas y que, desde el fallecimiento de su padre, la estaba "vigilando". Y da detalles personales de la familia y de la mansión.



Es una producción de Ryan Murphy -American Horror Stories y Dahmer- en Netflix.



La historia real de la miniserie

Según un artículo de 2018 en el portal The Cut -en el que se basa la miniserie-, apenas se mudaron al lugar, Derek Broaddus recibió entonces una carta, que decía: "¿Cómo has acabado aquí? ¿Te llamó el 657 Boulevard con su fuerza interior? La casa ha sido el objeto de vigilancia de mi familia durante décadas y, a medida que se acerca su 110º cumpleaños, me han encargado que vigile y espere su segunda llegada. Mi abuelo vigiló la casa en los años veinte y mi padre en los sesenta. Ahora me toca a mí. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay entre las paredes del 657 del Bulevar? ¿Por qué está aquí? Lo averiguaré". Lo firmaba "El vigilante".



La segunda misiva fue más amenazante porque hacía referencia a detalles íntimos de la familia, como los apodos de los tres hijos de los Broaddus, y reprochándoles las refacciones que estaban realizando en el interior de la mansión.

Una tercera carta decía: "¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que pedí? Mejor para mí. ¿Su antigua casa era demasiado pequeña para la creciente familia? ¿O era la codicia de traerme a tus hijos? Cuando sepa sus nombres los llamaré y los atraeré también [sic] a mí".

Una investigación privada, sin pistas

La familia, atemorizada, decidió hacer la denuncia en la policía, que se centró en los vecinos. Uno de ellos era Michael Langford, que negó cualquier relación con las cartas. Y tras su muerte, en 2020, su familia familia siguió negando que haya participado en el acoso.

Los Broaddus contrataron a un investigador privado quien estudió las misivas y dijo que era una persona mayor, por la forma de redacción, y que podría tratarse de un exempleado del lugar o de alguien del vecindario que quería hacer una oferta por la propiedad, aunque con poco dinero.

Lo cierto es que ni la Policía ni el investigador privado, un exagente del FBI, llegaron a nada. Por lo que tras meses de terror, la familia decidió vender la mansión. Sin embargo, los rumores que circulaban por la zona, hizo que no hubiera ofertas de compra. Los Broaddus alquilaron otra casa y se mudaron. Pero, las cartas continuaron.

Como el tiempo pasaba sin venderla, presentaron una petición para poder tirarla abajo y vender el terreno. Pero el comité de planificación vecinal lo rechazó. Y así llegó una cuarta carta donde El Vigilante se burlaba de la familia por haber intentado derribar la mansión.

Cuando la historia de esta familia se hizo conocida en todo los Estados Unidos, Netflix se apuró a comprar los derechos en 2018, para realizar la miniserie. Lo que nadie sabe es cómo terminará esta historia de acoso y misterio.