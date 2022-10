La primera recomendación de esta semana es un documental, Finding the Right Notes, sobre la leyenda del jazz Ron Carter dirigido por Peter Schnall, que se transmitirá en PBS (Public Broadcasting Service) el 21 de octubre. La película revela detalles conmovedores y alegres de la vida del gran bajo, desde sus primeros años como estudiante de violonchelo en la escuela secundaria hasta sus años con el Miles Davis Quintet en la década de 1960 y hasta su vital carrera solista que aún continúa expandiéndose.



Filmado a lo largo de seis años, Ron Carter: Finding the Right Notes invita a los espectadores a conocer al caballero detrás del bajo. Mejor conocido como la fuerza rítmica en el Segundo Gran Quinteto de Miles Davis, Carter ha acumulado desde entonces más de 2500 créditos musicales durante una prolífica carrera de seis décadas. Su sonido inconfundible acompaña a artistas como Chet Baker, Aretha Franklin, Roberta Flack, Paul Simon y A Tribe Called Quest.

Con imágenes originales de conciertos y entrevistas sinceras con leyendas del jazz como Herbie Hancock, Sonny Rollins y Jon Batiste, Finding the Right Notes es un retrato vibrante de uno de los grandes pioneros musicales de Estados Unidos.

Seguimos con una gran obra maestra, un disco que trae al mejor Keith Jarret solo con su piano: Concierto de Burdeos. El pianista, un pionero en varios ámbitos musicales cuyos esfuerzos fueron recibidos con elogios casi universales, ya no puede actuar por un problema de salud. Su carrera multifacética incluyó empresas de jazz con artistas como Art Blakey, Charles Lloyd y Miles Davis; esfuerzos clásicos en obras de J.S. Bach, Bartók, Pärt y el compositor armenio-estadounidense Alan Hovhaness; y, lo más famoso, improvisaciones solistas expansivas, como el icónico Concierto de Köln de 1975, una de las grabaciones de piano más vendidas de la historia.

Nuestra última recomendación es nuevo podcast de Norah Jones: en cada episodio, la cantante, compositora y pianista ganadora de nueve premios Grammy, se presenta con uno de sus músicos favoritos para improvisar colaboraciones musicales y conversaciones francas. También incluye interpretaciones íntimas en dúo de canciones de sus invitados, favoritos ocasionales de su propio catálogo, versiones e incluso canciones escritas en el impulso del momento.

El primer episodio de ‘Playing Along’ se lanza con Jeff Tweedy, el aclamado músico, compositor, autor y líder de Wilco. Los dos han colaborado anteriormente en el álbum Pick Me Up Off The Floor de Norah de 2020, así como en sencillos que incluyen “A Song With No Name” y “Wintertime”. Aquí, Norah y Jeff tienen una conversación amplia e interpretan cinco de las canciones favoritas de Norah, incluida “Muzzle of Bees“, que se lanzará como single.

Otros invitados próximos a Norah Jones Is Playing Along incluirán a Mavis Staples, Tarriona “Tank” Ball, Marc Rebillet y muchos más. Ya se puede escuchar en Spotify.

